慘 3490人放無薪假 3年新高

2018年10月17日 04:11 中國時報 李宜秦 、 賴佑維 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

無薪假暴增，衝上3年新高！勞動部公布最新無薪假統計，截至15日為止，實施無薪假廠商共19家、人數多達3490人，雖僅較上期多增1家廠商，人數卻為上期7.2倍，暴增逾3000人。據了解，無薪假人數攀升主要因國瑞汽車調整產量，一口氣申報2700餘人調整工時所致，休假勞工只能領7成薪。

國瑞：休假勞工可領7成薪

國瑞汽車企業工會理事長王千秋向本報證實，因公司明年將推出新型車款，必須調整舊型車款的產量、清空庫存，資方事前已與勞方及工會協商，達成協議決定讓休假勞工可領7成薪水，該公司申請無薪假3個月，持續到年底。

國瑞汽車廠區員工氣氛低迷，大多員工受訪低調不願多談。有員工說，車輛銷售狀況與去年有差，可能少了快1成，相信不只是產線調整才有影響。也有員工抱怨，小孩還在讀書，就算沒放無薪假，薪水也因此變少。另有員工透露，除了國瑞外，下游廠商狀況也不是很好，聽說也考慮放無薪假。

王千秋表示，根據每廠每月訂單不同，會適時調整勞工放假時間，「中壢廠是申報4個月休26天、觀音廠是4個月休13天，休假時間都領7成薪水。」王千秋說，過去遇金融海嘯時，公司也曾有過同樣作法。

勞部：暫時性措施不得不然

勞動部表示，無論是部分給薪或是無薪都算無薪假，「無薪假是暫時性措施，不得不然」，事業單位受景氣影響，為避免資遣勞工，經勞資協商後可暫時縮減工時與減少工資，但減少後的工資仍不可低於法定最低工資，另外資方須以書面協議，不可片面公告，違者可處2到100萬罰鍰。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆表示，近年汽車產業確實不景氣，因此也難以判斷這次是否僅為個案。

他解釋技術性高、替代性低的產業放無薪假的機率較高，考慮到若景氣回升後難以立即再找到人才，才會先放「無薪假」，按企業需求調整上班，若景氣持續低迷最後只好裁員。

本期19家實施 桃5業者通報

2015年12月曾發生類似案例，當時也是單一企業華映通報無薪假2515人，導致當期無薪假人數多達4761人，隔月便下降至1000餘人。此次是繼當時最高紀錄。

據勞動部資料顯示，本期19家實施無薪假的事業單位中，9家是金屬機電工業、3家是化學工業、2家是資訊電子業、1家是民生工業、4家是其他類別。除了國瑞案外，桃園市勞動局指出，桃園目前有5業者通報無薪休假、約有300餘人受影響。

(中國時報)