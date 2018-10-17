外銷連年腰斬 國瑞止血求生

國內最大組車廠－國瑞汽車傳出減產、放無薪假消息，主因是外銷衰退。（左圖：賴佑維攝 右圖：業者提供）

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中國時報
／台北報導

國內最大組車廠－國瑞汽車傳出減產放無薪假消息，主因是外銷衰退。由於台灣汽車出口有關稅障礙，這幾年以外銷中東為主力，偏偏中東國家近年因勞工政策衝擊消費市場，從全盛時期一年外銷將近10萬，今年剩下2萬多台，腰斬再腰斬，也只能被迫止血。

在台灣，路上看到的TOYOTA國產車，都是由國瑞代工。國瑞是日本豐田、台灣和泰汽車合資成立的組車廠，也是日本豐田在台灣最重要的生產基地，並被評為與日本原廠同等級的組車廠，除在台產銷，還有餘力外銷中東。

根據統計，國瑞在2014年時，光外銷就有9.2萬台，僅靠外銷就跟在台內銷打平，當年外銷加計內銷的總生產台數達到20萬4300台，是台灣第一個達到20萬台產能、也是唯一擁有20萬產能的組車廠，其紀錄迄今未破。

不過好景不常，近年因中東國家勞工政策調整，到中東打工的他國勞工減少，中產階級消費實力驟減，直接衝擊的就是國瑞外銷的Corolla Altis，去年降破4萬台，剩3.8萬台，今年預估還有得減，前3季剩1.9萬台。

外銷衰退，不過國瑞表示，因應明年還有新車上市計畫，不可能資遣員工，但以現在市況「多生產也就是多賠」，所以決定先放緩產能，此次減產以生產Altis的中壢廠為主，觀音廠因以內銷為主，影響較小。

沒有外銷的其他車廠，不像國瑞被迫大幅調整產線控制成本，但這幾年國內面臨進口車強勢進逼，裕隆汽車、中華汽車、三陽工業、台灣本田及福特六和等，也有苦難言，或多或少有微調產能及減少人力的動作。

福特六和總裁朱忠園表示，汽車業在台灣有高達9萬直接就業人口，與30萬間接勞工，政府要有明確的產業政策，如台灣進口車關稅逐年降低，但進口零件稅率卻沒有等比調降，將使國產車陷入成本變相加高的競爭劣勢局面。

國瑞小檔案

設立日期：1984年4月9日

資本額： 新台幣34.6億元

產業地位：國內最大汽車組車廠

主要股東：日本豐田汽車65%、台灣和泰汽車30%、日野汽車5%

生產能力：中壢廠12萬台/年、觀音廠8萬台/年

組裝品牌：TOYOTA、HINO大小型乘用車、商用車及客貨車

(中國時報)

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