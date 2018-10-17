年改上路後 商總直言倒閉變多了

2018年10月17日 04:11 中國時報 黃有容 、 王玉樹 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

無薪假人數創3年新高，全國商業總會理事長賴正鎰感嘆，先有一例一休、後有年改上路，嚴重衝擊內需產業，許多業者挺不住直接選擇「關門」！ 就經濟部統計數據也確實發現，批發、零售及餐飲業今年8月家數確比去年同期少2720家，在各行業中經營最顯困難。經濟部解釋，這是因零售與餐飲業小商家較多，受環境、競爭影響較大。

賴正鎰說，近年來國內內需產業刮起陣陣寒風，雖少有放無薪假情形，但其實是有更多業者選擇直接關門倒閉。他舉例，影響最嚴重的包括餐飲業、旅遊觀光、洗衣業者、小客車租賃等，相關公會都有表示營收下滑3至5成，另百貨掉了2成，家電跌1成，連寵物業公會也反應營收整整大減5成。

經濟部統計，今年8月批發、零售及餐飲業公司登記有12萬1580家，對比去年同期，少掉2720家，退出家數是各行業別最大。其他像是礦業及土石採取業則比去年微幅少掉43家。

另就工業生產量分析，傳統產業中有多個行業都表現不佳，像是成衣服務業，前8個月生產量較去年衰退6.28％、家具製造業減3.08％，橡膠製造業生產倒退2.16％，印刷業、汽車零件製造業下滑3%、飲料製造業出貨也減逾4％。

無薪假人數暴增，業界大佬們籲請政府，注重台灣投資環境的改善、了解各個產業的問題，中小企業總會理事長李育家表示，政府應就較有隱憂的個別產業進行了解，如競爭力衰退、出口狀況受影響、人力需求大要如何布局等，「不要每個地方都像未爆彈」，這對國家經濟也是一種傷害。

全國工業總會秘書長蔡練生強調，過去工總一直警告政府，如台灣投資環境不改善，像是勞動成本不斷增加，包括一例一休，到最近的基本工資調漲等，當企業無法承受，就會面臨歇業，造成失業率問題。

(中國時報)