專家：下波小心高油價衝擊

2018年10月17日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

主計總處最新統計顯示，8月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬1241元，年增2.95％；不過，多數民眾對這數字根本「無感」，1111人力銀行表示，就第3季調查顯示，約36％受訪上班族，至少4年薪水呈現停滯，整體受訪者的薪資平均凍漲3.47年。

yes123求職網發言人楊宗斌示警，接下來要留意的是國際油價上漲趨勢，若按目前漲幅速度來看，明年可能衝擊與石油連結性高的運輸物流等產業，在原物料成本墊高下，恐怕薪資更不易成長。

1111人力銀行透過交叉分析指出，「營建不動產業」的上班族最久沒被調薪，反觀金融從業人員最令人稱羨，平均1.7年就「薪動」；上班族調薪無感，又面臨房貸、學貸、物價高漲的生活壓力，yes123求職網指出，37％上班族每月薪水花光光，換算下來，全台潛在的「月底吃土族」上看331萬人，其中，近半數月底吃土族得靠借貸度日，等於處在「負儲蓄」的窘境中。楊宗斌表示，「月底吃土族」以青年居多，男性多於女性，主要為餐飲住宿、民生服務、大眾傳播、文教以及批發零售業等五大行業。

主計總處官員分析，多數上班族對平均2.95％的加薪無感，起因於企業強調「論功行賞」，更簡單來說，企業加薪不再是齊頭式平等，僅集中在前10％績效好的員工身上，即使能推升整體薪資水準，但多數員工卻沒有實際感受。惟從整體薪資、失業率、離職情況來看，整體勞動市場仍堪稱穩定。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，陸美貿易戰、新興市場金融狀況不穩定，成為影響台灣第4季經濟景氣的重要關鍵，外在嚴峻的挑戰，已撼動企業信心，進而對前景感到憂慮，為員工調薪意向恐更趨保守。

在百貨通路工作的Jenny表示，有能力的主管幾乎年年調薪，但對一般基層員工來說，薪資停滯在起薪水準，幾乎凍漲，只能好好把握第4季消費旺季，多爭取銷售獎金來替自己加薪。

(中國時報)