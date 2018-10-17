新聞透視－優等生減薪減產 國產車一葉知秋

2018年10月17日 04:11 中國時報 黃琮淵

勞動部公布無薪假名單，驚見國內最大組車廠國瑞汽車，雖證實僅是減薪減產，但身為被日本豐田評為與原廠同等級的組車廠，「優等生」如今卻落難，恐非景氣單一因素，背後隱藏腹背受敵的處境，也是汽車產業縮影。

為什麼不是景氣不好？就車市銷售來看，去年達44萬輛，已連續12年改寫新高，車市並沒有差到哪。差別是過往占大宗的國產車，比重大幅下降，近半市場被進口車搶走，國產車只能在剩餘半壁江山中肉搏。

淪落至此，國產車恐怕還沒落底，因相較進口車的機動性強，通常國外發表後，半年內就可在台灣上市，有蜜月行情，國產車從導入國產化到登台見客，至少一年跑不掉，光這點就完全輸在起跑點，拱手讓出客戶。

導入國產化耗時，過往吸引民眾買國產車的誘因－車價，隨生產規模愈來愈小，龐大的成本更難攤提掉，加上稅制不利競爭，對上了很有能力隨匯率殺價的進口車，高下立判，國產車進入愈來愈賣不動的惡性循環。

內銷不成，外銷總行了吧？偏偏台灣沒簽幾個自由貿易協定，出口汽車關稅偏高，毫無競爭力。馬政府時代希望能借服貿、貨貿簽訂進軍大陸，但太陽花事件後停擺迄今，國產車廠終究走回內銷死胡同中，咬牙苦撐。

政府當然可以拍拍屁股，讓國產車廠自生自滅，但若台灣走上澳洲化，沒有國產車廠，進口車還會像現在這麼便宜嗎？倒也未必。更嚴重的是沒了國產車廠，國內汽車產業鏈、零組件就如同失根，面臨外移壓力。

景氣有高低落差，捱過景氣不好，還是有迎接景氣好的那天，但如果是產銷失衡的結構性問題，恐非民間企業能自救，面臨「巧婦難為無米之炊」時，政府還得有產業戰略，否則再怎麼強的優等生，也很難撐下去。

(中國時報)