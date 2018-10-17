敏感時刻泊高雄港 美細緻操作 給足國會面子

傳出下月美軍將在台海南海軍演之際，美科研船15日泊高雄港碼頭，引起各方議論。圖為該船正卸下雷達。（劉宥廷攝）

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中國時報

美軍租給民間大學的科學研究船湯普森號，第一天停靠高雄港後，隨即拍了張高雄85大樓照片，PO在華盛頓大學網站上；這舉措，看似刷存在感，卻有相當值得玩味處。

一個可能是，船上研究團隊單純拍照，表示到此一遊，但也可能是值此兩岸敏感時機，刻意讓外界知道，湯普森號停泊高雄港。另一種可能是，若有天，美國國會追問國防部五角大廈，有沒派軍艦到台灣停靠，美軍就可用這張照片交差，暫時抵擋一下國會炮火。

半軍半民 減少兩岸困擾

美國會要求美軍軍艦可停靠台灣軍港或互訪，依當前美陸台三邊情勢，美軍還不需做這麼大動作刺激大陸，退而求其次，派艘戰鬥支援的軍艦，且是艘早就外租民間的船，雖然是美軍船舶，目前交華盛頓大學操作，未停左營軍港而是停高雄港，增添模糊空間，既不敏感，也不會造成兩岸困擾，又給美國國會面子，算是很細緻操作。

然而，這張高雄85大樓的打卡照片用意究竟為何，除了湯普森號，外界很難知情。

再者，海測船以學術研究之名，也常做軍事情蒐，台海的海空軍演或飛彈試射，大陸就常派海測船在附近，就是情蒐例證。有段時間，我國防部還會公布解放軍海測船艦名。今年上半年，大陸機艦遠海長訓密度很高，又頻繁繞台，而湯普森號也多次停靠高雄港，或許並非巧合。

當然，湯普森號研究主要是在水下，而非水面。台海周邊水文很複雜，我們自己的海測船、對岸海測船經常出現，有的是單純學術研究，也有的是蒐集台海周遭水文資料。美軍潛艦如要走這些區域，水文資料一定得掌握，事實上，台美也會合作交換。

軍事情蒐 常假研究之名

海軍達觀號海洋測量艦也長期和台大合作科學研究，但達觀艦主要任務是搜集台海周邊，與海南諸島航道與水文資料。美軍湯普森號儘管租給民間大學多年，不代表就不會做美軍委託計畫。湯普森號今年來台4次，不可能只做台大一個合作計畫。

湯普森是半軍半民的船，它是既能研究也能做情報，只是湯普森號絕不會承認。

(中國時報)

美軍研究船開進高雄 美國打擦邊… 湯普森號 今年二月才重出江湖

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