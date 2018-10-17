湯普森號 今年二月才重出江湖

2018年10月17日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

海洋科研船湯普森號（R/V Thomas G. Thompson, T-AGOR-23）隸屬美國海軍研究辦公室（ONR），1991年起由位在西雅圖華盛頓大學海洋學院承租。該船服役25年後，前年進廠檢修，耗資5300萬美元（約台幣16億元），今年2月重新服役。

湯普森號由美國赫爾特船廠製造，船身長274英尺（約83.5公尺）、寬52.5英尺（約16公尺）、滿載貨物吃水深度19英尺（約5.7公尺），排水量3250噸。正常航行速度每小時11浬（約20公里）。1990年下水，原屬美國海軍非作戰艦艇（USNS，船上沒武裝，大部分船員是文職），1991年7月交船，同時租給華盛頓大學海洋學院。船名字首也由USNS轉為RV（或R/V），RV為research vessel縮寫，意指「研究船」。

該船可容納多組科學家團隊，執行多種學科研究計畫，有數間實驗室，除主實驗室外，還包含檢視岩石等樣本的濕實驗室，及用於化學及生物分析的生物實驗室。此外還有水文實驗室，科學家在此遠端遙控「自主式水下載具」（AUV）進行水文研究，測量鹽度，溫度，壓力和化學性質等水文資料。

該船裝有3具絞盤和3架起重機，用來搬運科學儀器。為觀察海床與判斷海水深度，湯普森號裝有多波束測深探測儀，搭配海床剖面儀器，能測繪深度10至5千公尺海床。

(中國時報)