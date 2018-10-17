莫拉克風災斷交後第一次 美軍飛台人道援助

2018年10月17日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

美國海軍研究辦公室的科學研究船湯普森號，停靠高雄港9號碼頭，其實台美斷交後美國軍事單位前進台灣，雖然罕見，卻也不是首例，近年來即有美軍直升機來台救災、戰機迫降等案例。

2009年莫拉克風災高雄災情慘重，美軍兩棲船塢運輸艦「丹佛號」搭載2架MH-53E「海龍」及2架MH-60S「夜鷹」中型直升機，停留在台南外海24浬的公海。經台美雙方協議，4架美軍直升機協助吊掛重型怪手、挖土機等機具，進入高雄縣荖濃、寶來、達那努瓦等受災村。

值得一提的是，該次是台美斷交、美軍撤離之後，美國軍機第一次以「人道援助」名義，登上台灣土地，但考量後勤、維修等因素，美軍直升機在台灣內部執行救援任務後便飛返丹佛號，未在台灣基地停留過夜。

2015年4月，美國海軍陸戰隊所屬的2架F/A-18C大黃蜂戰機，從日本沖繩前往菲律賓執行任務時，其中一架引擎故障，向我民航局申請緊急降落台南空軍基地，軍方分別派出F-5E與經國號戰機伴飛，導引其降落在台南基地，我方隨即同步通知國防部及美國在台協會。

F-18軍機迫降後，軍方配合美軍飛行員所提需求，由地勤人員先把故障軍機拖至亞航的維修機棚，等待美軍隔天派遣C-130運輸機，攜帶維修人員與機件飛來台灣進行修護，未讓我國維修人員接觸軍機；至於另一架陪同的軍機，則由軍方安排至一般機棚整備。

此外，去年也傳出美國在台協會（AIT）與我國民間接洽，詢問提供軍艦海上運補的價格，得標公司將提供美艦日常所需食物、淡水與生活用品等資源，並在高雄二港口到小琉球之間海域對下錨的軍艦進行海上運補。

(中國時報)