躲颱風兼運補 船長否認偷渡軍務

2018年10月17日 04:11 中國時報 劉宥廷 、 王思慧 、 楊孟立 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

美科研船泊高雄港，引發是否為軍演前預做準備議論，科研船長Eric Haroldson受訪否認，強調無海軍交付任務，純為躲避帛琉附近颱風及船運補給需求而靠港。

湯普森號15日上午8點半停泊高雄港9號碼頭，卻未停靠左營軍港或高雄港區軍用碼頭，似刻意保持低調。港務公司指出，該船今年4月、5月、8月都曾進港停泊，此次為第4次停靠，預計18日駛離。

熟悉軍事人士透露，演習前軍方會有探測水文情蒐行動，這次科研船來台，是否有探測水文可能性？美軍基地蘇比克灣很近，為何不選擇停靠蘇比克灣，而是「過境」台灣，很令人好奇。不過，第一次來台的船長Eric表示，科研船此次負責華盛頓大學研究計畫，在西太平洋帛琉附近探勘海域活動。

國防部長嚴德發昨指泊台是科技部主導，科技部昨發新聞稿說，這次合作是有關海洋與大氣領域，計畫項目除規畫申請使用台灣「海研一號」，也透過美菲台三方會議，與湯普森號研究船合作。據表示，合作計畫包括在呂宋島西方進行大氣暨海洋聯合觀測，涵蓋台、美、菲三國約30位科學家；台美雙方則確認湯普森號到南海期程、泊高雄港人員與探測裝備後勤支援、呂宋島西側探測海域範圍。為釐清海面大氣熱對流發展、移位造成「北半球夏季熱帶季內震盪」現象，美海軍研究處發起「季內熱帶震盪傳播觀測計畫」。

對此，國民黨立委馬文君認為，美軍科研船停靠高雄港，較像模糊試探。大陸之前曾說重話，雖然這次只是科研船不是軍艦，但還是像打迷糊仗，很可能不小心就提高衝突。

(中國時報)