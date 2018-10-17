陸學者奉勸 美司馬昭之心 綠要認清大局

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

針對湯普森號停泊高雄港，大陸國關學者表示，顯然是華盛頓打「擦邊球」做法，相信北京會嚴正抗議。民進黨當局也切勿高興太早，台灣只是華盛頓制衡大陸棋子，最終結局都不會太好。

大陸駐美公使李克新去年曾語出驚人指出，「美軍艦抵達台之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，加上近來陸美關係急轉直下，美軍更預告11月要在亞太舉行軍演，美軍科研船在高雄港整補，立刻引發關注，是否為兩岸關係進一步惡化埋下隱憂。

大陸外交部智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，美國軍方船艦只要停靠台灣港口，不管是軍艦還是科研船，北京方面都不會接受；對大陸而言，都是一種干涉台海干涉內政作法。

郭憲綱強調，在陸美關係敏感之際，湯普森號竟然明目張膽到高雄港整補，這必定是別有用心；華盛頓明顯是想要用這種打「擦邊球」做法，測試大陸底線。

郭憲綱直言，美國「司馬昭之心」，北京不會買帳，相信大陸外交部會向美方抗議。話鋒一轉，郭憲綱說，民進黨千萬不要配合美國一搭一唱，覺得這是華盛頓力挺台灣的象徵，因為這種「力挺」，只會害慘台灣。

郭憲綱提醒，味跟著美國老大哥腳步，不只將進一步惡化兩岸關係，更會賠上台灣民眾福祉，奉勸民進黨當局要認清大局，「美方遠水是救不了近火的。」

不過對此，中華戰略學會研究員張競指出，美若決心與北京翻臉，派艦靠泊台灣任何港口，就會旗幟鮮明公開，不會採取偷雞摸狗拐彎抹角方式來打擦邊球。這些名不正言不順地胡亂牽扯，或刻意在那邊自我壯膽詮釋，其實是讓人覺得可笑，如此亂扯是在汙辱美國沒有膽氣與風骨。

(中國時報)