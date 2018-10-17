惡意帳號攻擊 陳菊決提告

2018年10月17日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 曾薏蘋 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

網路日前流傳訊息，指稱總統府祕書長陳菊和民進黨高雄市長參選人陳其邁，其親信跟高雄市政府承攬工程，資金達300多億元。府方16日認為是由「李榮貴」及韓國瑜粉絲團小編散播，陳菊決定提告。此外，陳其邁指其臉書粉絲頁湧入大量外國帳戶按讚，陳陣營認為是惡意的帳號攻擊，決定將提告。

陳選情告急 府院黨出手

由於國民黨高雄市長參選人韓國瑜攻勢凌厲，綠營眼見陳其邁選情告急，府、院、黨只能不顧身段，直接出手。除了陳菊提告，原本中常會通過，要求黨公職不得參加喜樂島在台北發起的1020「全民公投反併吞大遊行」，前晚竟確定要以高雄市黨部舉辦的「反併吞護台灣 」大遊行，南北呼應，但外界解讀，與其說是呼應，不如說是拚場，不僅能分化郭倍宏勢力，也可一兼兩顧，搶救陳其邁。

總統府發言人黃重諺昨表示，「李榮貴」及韓國瑜粉絲團小編散播不實、捏造的假訊息，意圖誤導輿論，影響選舉公正，不僅侵害陳菊及其團隊聲譽，已明顯涉及誹謗等違法行為，這種以假訊息介入選舉歪風，更是對民主自由的嚴重傷害。

湧外國帳戶 供臉書備查

近日陳其邁臉書粉絲頁湧入大量外國帳戶按讚，陳陣營認為是惡意的帳號攻擊，但也有網友在下留言質疑「原來按讚算攻擊？」競辦發言人趙天麟抨擊，這是網路攻擊的不同樣態，已將帳號提供給臉書備查，誓言將背後網路操作者揪出。

趙天麟說，昨下午開記者會質疑外國IP帳號發布假訊息時，粉專又有2000人湧入按讚、按愛心，認為這是非常拙劣又肉腳的網路攻擊；昨白天湧入外國帳號按讚後，晚上就有言論攻擊，指陳其邁的人氣是靠幽靈人口撐起來，已就這部分提告。到目前為止韓國瑜都稱不知道也不願負責，甚至不道歉，希望韓國瑜負責任告訴支持者、義勇軍，拒絕這樣的行為。

不理會謾罵 打乾淨選戰

韓國瑜則表示，不願把選戰選的那麼骯髒，未來他也不想批判，就是希望打一場單純乾淨典範型的選舉，證明用一瓶礦泉水一樣可以打一場乾淨的選戰。他對參選後網路上各種抹黑謾罵，連家人被攻擊都不提告，是因為要為民主政治史作一場典範。

(中國時報)