韓兩女兒被肉搜 網友猛喊岳父

國民黨市長參選人韓國瑜次女韓青（右圖，韓國瑜競選辦公室提供），現在加拿大讀大二。長女韓冰（左圖，李義翻攝），顏值高，所到之處 皆成為嬌點。

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜的掌上明珠韓冰、韓青都在加拿大求學，學歷、顏值都高，韓青已返校，獨留韓冰協助老爸打選戰。有網友說，窈窕淑女，君子好逑。韓國瑜兩個女兒名字「冰、青」大有取「冰清玉潔」意思，隱喻德行高潔，如玉潔的月亮，許多網友就喊韓國瑜「岳父」，被問說很多人想當女婿，韓國瑜直接回答：「不可能！」

韓冰協助父親韓國瑜打選戰，深獲好評與關注，但也隨著高雄市長選戰的網路戰持續升溫，藍綠互打愈來愈激烈，還遭挺綠網友肉搜，甚至有韓黑貼文要求「陪睡」，引爆挺韓網友怒火狂噓。

面對網路霸凌，韓冰說，「這就是選舉過程的紛擾，我跟我妹妹不會回應」，她說，就像爸爸的呼籲「打一場乾淨的選戰，就可以了，感謝大家關心」。

PTT政黑版有人發文肉搜韓冰、韓青臉書，發文「韓國瑜女兒，在父母的權力，發展順遂」，指韓青利用韓國瑜是北農總經理的特權採訪果菜市場拍賣員，最後去加拿大洗學歷。

但這也立即引發論戰，「吱吱的世界觀跟我們好像不太一樣…採訪果菜市場拍賣員是特權？」、「難道需要有一個當北農總經理的爸爸才能採訪？不用嘛！只要對方願意就可以啦！去加拿大念書，只要家裡有錢或考到獎學金就可以去國外大學念書不是？這也是特權？綠營也一堆子女出國深造的，那都他X特權嘍？」

雖然文章已消失，但有網友截圖痛批，「這就是民進黨支持者的水準！」

還有一篇黑韓在政黑版的發文更引爆怒火，標題是「韓冰，韓青，乖，給妳們好工作，來給我陪睡」，並說是在向未來丈人致敬。引來網友逾40則狂噓。

(中國時報)

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