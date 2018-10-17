民進黨黨員公開挺瑜 不怕被開除

2018年10月17日 04:11 中國時報 林雅惠 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市鳥松區里長聯誼會主席陳清茂16日下午偕10餘名民進黨黨員舉辦記者會，力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，他表示，現在的民進黨黨意大於民意，派系大於人民，韓國瑜到高雄沒什麼包袱，能為高雄打拚；國民黨籍的大高雄38區里長聯誼會主席團總主席林平長說，唯有韓國瑜才能夠翻轉高雄，並與大陸重新對話，救民眾於水火之中。

民進黨高雄市長參選人陳其邁說，他也有國民黨朋友的選票，至於公開挺別黨參選人則由黨部處理，他不便置喙；民進黨高雄市黨部主委趙文男表示，將依紀律評議條例處理此案，違反者會面臨開除黨籍的處分。

民進黨高雄市黨部第5屆黨員代表翁信宏說，3年半前他還寄望民進黨翻轉高雄，但回想這些年高雄沒進步，經濟蕭條，百貨商圈到處可見出租看板，他只擔心高雄市未來經濟，不擔心被開除黨籍，希望更多人和他一樣選人不選黨，支持韓國瑜。

以無黨籍身分參選高市第5選區市議員的陳清茂說，他看到民進黨高雄市長初選時殺到見骨，黨內只剩派系、組織，非我派系者，根本不被放在眼裡，為了子孫未來，一定要選人不選黨。

陳清茂說，陳菊4年前跟他說「鳥松區是高雄後花園」，但他擔任里長及聯誼會主席期間，這裡建設是停滯的；長期支持民進黨的鳥松區社區發展協會理事長陳家進說，民進黨在高雄縣執政30多年，一點都沒改變，這次要力挺韓國瑜，看百姓生活能不能好過一點。

(中國時報)