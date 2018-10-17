賣菜郎嗆「我吃素的嗎？」

2018年10月17日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長選情激烈，民進黨參選人陳其邁律師團擬對支持國民黨參選人韓國瑜的網友提告，並要「韓國瑜的暗黑軍團踹共！」對此，韓國瑜昨受訪回嗆，「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？想想我的個性，我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」只是不願把一場選戰搞得這麼骯髒。

韓國瑜昨受訪表示，選戰這段時間，自己被抹黑、被扭曲的話攻擊批判，為了一場單純選舉可說是忍辱負重；且大家可上網看看，自己隨時能提告，「罵我的言語及字眼根本不堪，連我家人都被罵、被攻擊」，但身為參選人不提告，就是覺得台灣民主政治史上一定要做一場典範，因此在高雄堅持用一瓶礦泉水來選，不罵對手、不批判對手政見。

他進一步說，對手如今要針對網路上支持自己的義勇軍採取法律行動，反而要請陳團隊仔細思考，所有力量都是相對應的存在，自己被批判、抹黑、造謠，甚至身為參選人，所有公家機關都不能進去，才一天到晚不停拜廟，「我的對手有這麼多行政資源，我都不講話」；但如今除了抹黑造謠，還採取司法行動介入選舉，「我百思不得其解，為何一場選戰一定要打成這樣？」

此外，對於陳其邁日前造勢晚會，黨主席蔡英文也到場，事後有網友PO出陳、韓造勢比對圖，引發各界熱議高雄選情五五波之說法。韓國瑜回應，「對手造勢人越多，100萬人都沒關係，我都祝福。」

(中國時報)