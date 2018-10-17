草蜢弄雞公 其邁噗噗跳

2018年10月17日 04:11 中國時報 周毓翔

九合一選戰打到現在，最緊張刺激的，非高雄市莫屬，全台民眾都關注，韓國瑜今天又使出什麼怪招，陳其邁陣營又如何接招，只是與其講是兩人過招，倒不如說，大家是抱著看戲心態，瞧著號稱最會選舉的民進黨，因過於輕敵，被韓國瑜逼到左支右絀的窘態，不論1124綠地是否變藍天，「國瑜大鬧港都」一役，肯定入列選戰經典策略。

其實，韓國瑜最狠辣的一招就是「不攻擊陳其邁」，對於擅長政治口水攻防的民進黨，互相批評向來是他們的強項，但韓國瑜堅持不攻擊陳其邁，專注在炮轟民進黨中央執政、地方執政、點出高雄困境，罵了一整圈就是不罵陳其邁，這讓陳其邁陷入不知該不該還手的尷尬中。

陳其邁是地頭蛇，也是領先者，選戰中，向來是挑戰者採攻勢，領先者採守勢。如果陳主動罵韓，反而有失高度，因此即使到現在，陳也只能委託同黨立委攻擊韓國瑜，自己不太站上火線應戰，但現在陳其邁或許正如熱鍋上的螞蟻，巴不得韓國瑜直接罵他，讓他可以來個正面迎擊。

陳其邁最失策的，是太過輕敵。韓國瑜初選剛過時，民調差距大，別說是陳其邁了，連藍軍自己人都沒把韓放在眼裡；然而長久放任的結果，就是讓韓國瑜身邊圍起一批義勇軍，義勇軍有如傳教士，帶起這股「韓流」，此時此刻的韓國瑜，已神功護體，刀槍不入。

最近民進黨被驚醒了，發現韓國瑜已成威脅，傾府院黨媒之力「撩落去」起底韓國瑜，韓快速接招，提醒支持者「抹黑開始了」，韓身邊的網路義勇軍則到處為韓反駁澄清，能攻能守，氣勢更看漲。

民進黨打不到韓國瑜痛處，竟亂了陣腳，向韓國瑜的支持者揮刀，最後結果恐適得其反。高雄市長選戰是韓逆轉翻盤？還是陳其邁順利接下陳菊衣缽？就看這最後38天，國瑜鬥綠營，高雄人埋哪一方的單。

(中國時報)