沈榮津最快2周完成廢深澳廠程序

2018年10月17日 04:11 中國時報 王玉樹 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳電廠停建後電從哪裡來？國民黨團立委昨天前往經濟部質問部長沈榮津，最後沈榮津做出三點回應，除為前日在立院的輕率「插鼻孔發電」言論鞠躬道歉外，並承諾最長1個月，最快2周，完成深澳電廠廢止程序。至於替代深澳地點，會責成台電就土地、氣源、輸電三方向找出最佳方案，但可能需要幾個月時間。

立委林德福質疑，政府一下深澳一下觀塘，接不上氣，是變變變、騙騙騙，人民對現在能源政策很擔心。桃園立委呂玉玲則是反對在大潭設新機組，說桃園天然氣機組都滿載，未來蓋第10座依現有土地大小來看也不夠用。她也擔心若在林口拉管線供氣，有公安疑慮，桃園人不要像高雄衍生氣爆慘案，反對管線亂接。

替代方案 將責成台電研究

藍委也對沈榮津周一在立院備詢的「插鼻孔發電」言論表達不滿，對此沈榮津解釋，當時是立委質詢若什麼都不要，電要從哪來？自己為緩和氣氛才脫口而出，如果大家覺得不適當，他願意向大家誠懇道歉。至於深澳一夜轉折問題，他強調，都經過台電及能源局評估過，並非一夜之間政策轉彎。

指朱拍板深澳 賴斷章取義

至於深澳電廠爭議，行政院長賴清德指是朱立倫擔任副閣揆時期於節能減碳會議拍板，時任經濟部能源局長、現任新北市副市長葉惠青也參與該場會議。曾為賴清德部屬的葉惠青說，該場會議談到「通霄電廠」，行政院卻說是「深澳電廠」，完全牛頭不對馬嘴，被問到賴揆是否為選舉？葉直言「就事論事」。

葉惠青於能源局長任內，被時任台南市長賴清德借才出任經發局長，2012年8月再被朱立倫延攬到新北市接任經發局長，一度因家庭因素離開，2016年8月又被朱找回擔任副市長，賴揆組閣時也想找他任經濟部政次，但朱不放人，可見他被賴、朱2人都視為重要的左右手。

葉惠青表示，行政院指2010年3月31日朱立倫主持行政院節能減碳推動委員會，會中將深澳電廠拍板，事實上當天會中或如今會議資料，內容是深澳電廠「預算凍結」、通霄電廠「政府審核中、通過環評」，全可以查到。

葉惠青說，燃煤效能僅30％且製造空汙，該會議提到的是通霄燃氣電廠，根本沒討論深澳，如今被中央斷章取義；對於賴揆此舉是否為了選舉，葉惠青說：「就事論事，事實就是事實。」

朱立倫表示，所有紀錄都顯示深澳電廠從最早核定到推動的時間點為2006至2007年、2014年計畫暫緩、2016年再報行政院、今年3月通過環差，不僅大眾對環評制度、環差制度質疑，最近觀塘換深澳，更從原本的缺電，一夜之間變成不缺電。

(中國時報)