油價凍漲虧80億 中油吸收

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中國時報
／台北報導

行政院已決定凍漲油價至年底，國民黨籍立委林德福16日在立法院質詢經濟部長沈榮津，油價凍漲到年底，中油會虧損多少？沈榮津坦承將達80多億元，由於油價會影響物價，經濟部衡量中油可以吸收虧損，因此希望藉凍漲油價減輕民生負擔。

國民黨立委柯志恩昨則在立法院質詢時，形容沈榮津在政院決定停建深澳電廠的決策上，「很像元配，常常是最後知道（小三）的那個人。」

柯志恩表示，賴清德上周五決定用觀塘換深澳，據說前一天官邸陳菊、卓榮泰有跟賴院長協議，才拍板定案。她請問沈榮津有被告知那場會議嗎？是哪時被告知的？

沈榮津沒有明確回應，只說他們平常都有諮商。柯志恩表示，她是在幫沈榮津講話，並且質疑，如果真如沈榮津所說，觀塘和深澳兩案同時併行討論，為何資訊完全不對等？原本一直只在講深澳？

林德福在質詢時不滿地說，如果油價凍漲造成虧損，爛攤子是否留給2020年大選後的新政府處理？賴清德回稱80億中油可負擔。林德福質疑，如果是繼續凍漲呢？

賴清德說，國際油價已走跌，如果明年國際油價有漲，再視情況決定國內油價是否要繼續凍漲。

另一位國民黨籍立委徐志榮則說，陳水扁當總統時油電凍漲，結果搞到馬英九總統上任後就必須油電雙漲，把爛攤子丟給2020年選出的新總統。

徐志榮表示，不要為了搶救選情，破壞長期制度，他合理懷疑執政黨很多政策轉彎，都跟選舉有關。他指出浮動油價公式從2006年至今12年，好不容易建立國人信心，不要破壞這個制度。

(中國時報)

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