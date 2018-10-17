藍批金融東廠 顧立雄防洗錢無針對性

2018年10月17日 04:11 中國時報 周毓翔 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團昨舉行記者會批評政府嚴審台商匯款，彷彿倒退至30年前的外匯管制時代，打造「金融東廠」；金管會主委顧立雄表示，東廠說法抹殺同仁努力，「令人感到痛心」，公股行庫的洗防措施都符合應有作業程序，也沒有針對某一地區，被點名的銀行業者也不認有「只抓大陸」情形。

國民黨團書記長曾銘宗表示，15日起部分泛公股銀行已開始嚴格審查台商企業對大陸地區的匯款及收款，要求必須備妥詳細交易憑證，否則禁止匯出匯入，引發大陸台商強烈反彈，本項措施相關主管機關，包括央行、金管會及法務部並未發布相關法令，因此公股銀行執行此一管制措施，可說依法無據。

藍委費鴻泰點名第一、兆豐等公股銀行，已開始配合此項對大陸台商的金融管制行動。他強調，這是台灣解嚴後銀行界從未有過的事，蔡政府又冒出一個「東廠」、「張天欽們」爭著表功，做這種倒退二、三十年的事，目的就是要警告台商對國民黨的金援。

行政院長賴清德在答詢綠委王定宇時表示，「台灣歡迎台商回國投資，海外資金可以回到台灣來」，《洗錢防制法》是國際為了打擊恐怖組織、人口販賣、毒品犯罪等的方式，台灣作為國際體系的一員一定要參與，若不參與的話，在國際上我們的金融、台商資金融資恐怕都會出現問題，「不宜把台灣善盡國際義務的行為窄化、分化為阻止台商回來。」

顧立雄也表示，洗錢防制「扯上藍綠」是抹殺同仁努力，尤其「東廠」一詞，「金管會上上下下都不能接受這樣無端的指控」。他更憂心亞太防制洗錢組織（APG）看到這樣的報導，會「誤解台灣在洗防所做的努力」。

一銀強調，為順應防制洗錢、打擊資恐趨勢，以及APG今年11月即將來台進行第三輪相互評鑑，一銀進行相關系統強化，對於客戶經常性、正常性的交易沒有要求交易文件，只對可疑交易徵取交易憑證等作為查核；同時，這些措施是全面性的，並非特別針對大陸地區或台商進行嚴格審查。兆豐銀也表示沒有相關情事，洗防政策及程序都符合相關規定。

(中國時報)