年底確定9公投案綁大選

2018年10月17日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

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由婚姻平權公投小組所提「民法婚姻章保障同婚」、「實施同志教育」2公投案均達連署門檻，中選會昨審議後確定成案，總計有9公投案確定綁大選。若依中選會先前統計公投投票權人約1979萬人，年底公投案推算需獲得近495萬張同意票才能通過。

中選會委員會昨審議近期查對完竣的婚姻平權2公投案及以核養綠公投案。副主委陳朝建會後表示，婚姻平權2公投達連署門檻，經決議依法予以成案公告、編號，同時針對「連署前死亡」之情事，亦依《刑事訴訟法》予以告發；另領銜人黃士修所提以核養綠公投案，委員會亦決議依法通知其30日內補提、一次為限，隨後也會進行後續法定處理。

包括「東奧正名」、反同3案、反空汙、反核食、反深澳及2項挺同，9項公投案確定在11月24日「綁大選」進行。根據《公投法》規定，公投結果有效同意票須多過不同意票，且同意票達投票權人總額4分之1以上才能過關；若依中選會先前統計公投投票權人約1979萬人，年底公投案推算需獲得近495萬張同意票才能通過。

藍委許毓仁昨在立法院總質詢行政院長賴清德，婚姻平權立法，行政院迄今尚未提法案，如果公投結果是另立專法，行政院就會朝此方向嗎？賴清德說，會慎重考量公投結果，並依法參考。

對於選務人員缺額狀況，陳朝建則直言「目前不是問題」，首先，選舉選務人員目前達成率將近100％，另公投選務人員缺額也不多，預定能在月底前做好所有準備，相關選舉選務、公投選務人員招募都相當順利。

另外，中選會也說，委員會議同時討論通過公投案工作進行日程，將在10月24日發布公投公告、10月25日至11月23日辦理公投案意見發表會、11月4日投票權人名冊編造完成、11月20日前公告投票權人人數、11月24日進行投票及開票、11月30日前審定公投結果，並於11月30日公告公投結果。

(中國時報)