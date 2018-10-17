闖關難度高 無助解決爭端

2018年10月17日 04:11 中國時報 楊佳穎

雖然《公投法》通過門檻下修，但過關仍須獲得近495萬張同意票才能通過，並不容易，若一旦過關，對解決現有爭議，可能也於事無補。

9公投案可略分為3大類，首先，「東奧正名」牽扯統獨爭議，即使闖關成功，國際奧會已表示不會因此改變「中華台北」的名稱，我們反而要提防大陸是否會有進一步動作，妨礙我運動員的出賽權益。

至於挺同2案與反同3案將在11月24日「硬碰硬」，在公投門檻下修後，5案同時通過，是有可能發生，但若各案通過票數差距不大，立法院、行政院該如何修法兼顧立場不同的兩方？同婚應該立專法，或是直接修改民法，依然還是燙手山芋。

此外，攸關能源議題的反空汙、反深澳電廠案均為國民黨所提，此注重國民健康的訴求原與國民黨在新北市、台中市的選戰相輔相成，但民進黨眼見兩處選情告急，已緊急拍板「以觀塘換深澳」、增加中火的天然氣機組，意圖化解兩大公投訴求，民眾是否因此妥協，有待觀察。

蔡政府上任後，許多爭議政策引發社會動盪，也讓「公投元年」不僅是藍綠角力戰場，也成為對立議題衝撞的競技場；尤其，中選會對於9案中存有「死亡連署」的狀況，均表示一律提出刑事告發，在公投結束後，中選會的告發，會不會成為後續無窮的政治追殺，進一步激化意識型態的對立，亦令人憂心。

(中國時報)