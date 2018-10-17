旺旺孝親獎頒獎典禮今登場

金曲歌王蕭敬騰榮任本屆孝親獎評審團榮譽主席。（盧禕祺攝）

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中國時報
陳昱翰／台北報導

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽頒獎典禮，今（17日）假上海神旺大飯店登場。這充滿意義且總獎金高達800萬台幣的獎項，吸引海內外華人超過萬人報名參賽，今天下午5點開始，「中天電視YouTube 頻道」、「中時電子報臉書粉絲頁」及大陸的「愛奇藝」、「中華微視微博頻道」都會進行直播。

本屆孝親獎的作品大獲各評審好評，在「社會組」中脫穎而出的是來音樂達人作品〈老寶貝〉勇奪金獎；「學生組」則由黃信豪作品〈窮孩子的母親節〉奪下金獎。

黃舒駿大讚：永遠辦下去

評審團副主席黃舒駿稱讚：「今年作品大增，品質都好，這個獎要永遠辦下去！」評審團主席陳子鴻在讚賞之外也提醒，「整體表現不錯，要加強得獎作品的推廣。」而在2016春晚，以一首〈父親〉感動億萬觀眾的大陸音樂人崔恕，對於作品的評語是「深入簡出，雅俗共賞、風格多樣」。

蕭敬騰感動：非常有意義

金曲歌王蕭敬騰則榮任本屆孝親獎評審團榮譽主席，將會在典禮中致詞，對於孝親獎，他肯定地說：「這個活動很有意義，結合了『音樂』跟孝親的主題，藉由親民的方式，去傳達孝順的重要，讓年輕人可以有一個主題來發揮，也了解孝道的重要！」

旺旺孝親獎籌備委員兼任評審阿沁說，「旺旺孝親獎這個比賽滿好的，可以來試試！」阿沁也將第一屆的好作品重新整理，請來了黃小琥老師、陳曉東等人詮釋孝親歌曲〈夢裡知多少〉。

而頒獎典禮現場，歌手品冠也將在典禮上與小朋友合作第一屆孝親獎得獎作品〈孩子別忘了我〉。2018旺旺孝親獎詞曲創作大賽頒獎典禮由中天主播張雅婷、大陸主持人李尊主持，典禮相關資訊、訪談影音請上孝親獎官網(www.loveparents.org)。

(中國時報)

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