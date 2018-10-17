國民年金費率將調高至9％

2018年10月17日 04:11 中國時報 李宜秦 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國民年金最新精算報告顯示，國民年金的潛藏負債總額破兆，若保費凍漲，基金30年後可能面臨破產危機。根據精算結果顯示，目前基金餘額不足支應未來20年給付，因此依法明年元旦起將調漲保費，由8.5％調高至9％，一般民眾每月保費增加55元，約321萬人受影響。

衛福部委託勞動部調查，最新的國民年金精算報告指出，國民年金目前負債總額已達1兆943億元，較上次精算增加2995億元；若保費費率維持8.5％，預計基金將在2033年入不敷出、2048年破產，與上次精算結果相同。

國民年金依法每2年調高0.5％費率，直到上限12％為止，然而若根據此規定持續上調，破產時間僅比持續凍漲的破產時間延後5年。報告指出費率必須調高至20.32％，才可支應目前給付水準。

根據報告顯示，基金負債持續增加原因包括新納保人減少、繳費率偏低、人口老化等。被保險人人數2003年9月414萬8755人，2017年9月降至339萬2447人，且繳費比率從2003年的70.4％降至2017年的47.4％。另因人口老化問題，被保險人中低年齡層比率逐年遞減、高年齡層遞增，而低年齡層繳費率又比高年齡層低。

國民年金保險從2008年10月起開辦，25歲至65歲且未投保勞、農、軍、公教等其他社會保險者，就會自動納保。目前投保薪資1萬8282元，個人負擔6成、費率8.5％、每月保費932元。

由於國民年金保險費率又到調漲門檻，衛福部社保司司長商東福認為，國民年金採取財務平衡方式，屬於財務健全的保險，每2年做1次的精算報告，目的是確保財務永續平衡；至於保費調漲仍要評估，最快在今年年底對外公告。

外界擔心不漲保費，恐30年後破產，商東福表示，國民年金是政府較關心的一塊，因此國民年金法早已明訂「保險財務由政府負最後支付責任」，無所謂「破不破產」的問題。

(中國時報)