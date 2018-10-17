裙襬搖搖 盧曉晴首度返台參賽

中信銀贊助的「台灣高球一姐」盧曉晴首度回台參加。（中信提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託商業銀行協力贊助「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，將於10月25日至28日在桃園市大溪高爾夫俱樂部點燃戰火，共有來自全世界81位頂尖好手同台較勁。中信銀贊助的「台灣高球一姐」盧曉晴（見圖，中信提供）首度回台參加，將和馮珊珊力戰現任球后朴城炫、上屆冠軍池恩熹等世界級高球好手，爭奪冠軍獎盃。

盧曉晴目前世界排名46名，為台灣排名最高的高球女將，今年首度出戰LPGA台灣錦標賽，競逐冠軍獎金33萬美元的榮銜，期盼為台灣留下冠軍獎盃。盧曉晴近幾年以日本女子職業高爾夫球巡迴賽（JLPGA）為主，2017年單年度贏得4座冠軍，表現亮眼，生涯於日巡賽達16勝、獎金累積逾6億8000萬日圓。

中國信託肯定盧曉晴每一場比賽均全力以赴，即使面對落後或挫敗，盧曉晴都能憑藉毅力與鬥志扭轉逆勢。回顧日巡的16場勝利，其中有13場逆轉獲勝，盧曉晴表示：「高球就是一個縮小版的人生，千萬不能放棄得太早，因為什麼事情會發生還不一定。」這種奮戰到底的精神，正是中國信託「堅持信仰、成就夢想」高球理念的最佳詮釋。

除了盧曉晴以外，中國信託銀行贊助的馮珊珊也將參加「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，馮珊珊於2016年取得第二名的成績、2017年名列第三，今年馮珊珊捲土重來，尋求LPGA的第10勝。

馮珊珊表示，每年在台灣比賽都打得不錯，球迷也很熱情，希望今年能表現更好。中國信託贊助的高球女將葉欣寧及扶植的業餘好手侯羽桑、侯羽薔亦將參賽，希望透過國際大型賽事的磨練，培育更多台灣之光。

中國信託長期推展高爾夫運動，除扶植具潛力的年輕好手外，更連續五年攜手裙襬搖搖高爾夫基金會舉辦LPGA認證的正式排名積分比賽，期盼透過運動賽事提升台灣的國際能見度，中信卡友亦可享「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」全系列門票9折優惠。

(中國時報)

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