繁星成績採計 擴大至5學期

2018年10月17日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

大學招聯會昨天召開教務長工作小組會議，通過111學年開始，繁星推薦採計的「學業總平均成績」計算範圍將從4學期擴大到5學期；此外，分發入學管道使用學測檢定的科目數，仍維持現行「至多2科學測」作為檢定標準。

因應108新課綱上路，大學招聯會111學年起推動考招新制，繁星推薦招生時程由現行3月份辦理，延後到高三下4月份辦理，為了讓高中生完整學習，招聯會教務長工作小組通過，各學期學業總成績的計算範圍，由原本高一、高二共4學期，擴大到高三上的第5學期。

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，現在學測主要考高一、高二共4學期的範圍，有些學生到了高三上學期時，忙著準備學測，就荒廢了高三上的課程，相當可惜。因此，基於高中學習不應因考試而偏廢的想法，招聯會決定繁星推薦採計「在校學業成績」擴大為5學期。

另外，教務長工作小組會議也同時通過111學年分發入學管道使用學測檢定的科目數至多2科。戴念華說，若不加以限制，學測都可以拿來作檢定的話，最極端情況將有可能出現最多使用到9科(學測4科檢定、加上採計分科測驗5科)的情況，與檢討考科的精神、降低學生壓力相違背，所以決定檢定的學測科目數維持「至多2科」。

基隆八斗高中校長黃致誠表示，繁星推薦最重要精神是採計「在校學業成績」全校排名百分比，也就是看平常的學習表現，過去只採計4學期，導致許多學生在高三不認真讀書，未來採計到5學期，可督促高三生正常學習，「這是好事」。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清看法不一樣，他表示，「因為不放心學習，才會一直主張要完整學習」。

他認為，高三生不讀書，是因為學校教學引不起學生的學習興趣所致，他們仍主張，繁星推薦只要採計4個學期成績，但老師的教學要改變，以吸引高三生願意學習。

(中國時報)