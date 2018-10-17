高鐵南延 賴揆暗示「有好消息」

2018年10月17日 04:11 中國時報 王思慧／台北報導

高鐵南延屏東案可行性評估報告出爐後，10月1日已報交通部，提出2條可行路線，分別從高雄燕巢或新左營分岔南延屏東，各耗資756億元和619億元。關於行政院長賴清德日前表明高鐵南延「會有好消息」，交通部正在審查；交通部長吳宏謀昨（16）日表示，該案將尊重審查機制，需要有程序正義，希望有好的結果。

賴清德14日到屏東參加屏東縣長參選人潘孟安競選總部成立，透露交通部針對高鐵南延屏東案已在做最後評估，「相信不久後會有好消息。」根據可行性評估報告，交通部提出兩條路線方案，包括從高雄燕巢岔出南延到屏東，經費756億元，台北到屏東直達車約95分鐘；第二案則是從左營分岔到屏東，經費約619億元，台北到屏東直達車則約109分鐘，不過自償率是負數，預估30年內都無法獲利。

吳宏謀昨出席交通部招商大會後受訪表示，所有的開發投資案包括軌道運輸，都要尊重審查機制，都需要程序正義。正面看待高鐵南延案，希望有好的結果，未來台灣整體環島路網，都要符合未來安全又順暢的目標。

為推動前瞻建設及國內公共建設，交通部昨日舉辦「107年度招商大會」，包括公共建設投資、前瞻交通建設採購、軌道系統維修採購等，總商機約1181億元，其中包括超過1030億元的公共建設開發投資與採購案及近150億元軌道系統維修採購案源，共吸引近250位國、內外業者參與。

吳宏謀指出，今年招商大會推出的，包括台北車站旁邊幾塊與都更有關的案子、南港區土地、高鐵桃園站和台中站周遭土地開發案、基隆港未來智慧旅運大樓基地、高鐵和台鐵未來10年的維修採購的案子等。台灣有很多成功的民間參與BOT案，包括高雄捷運、台北101、台南遊艇渡假村等。

(中國時報)