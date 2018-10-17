康寧升格又降格 學者批兒戲

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中國時報
林志成／台北報導

康寧大學擬降格為專科學校，教育部高教司長朱俊彰表示，康寧必須做好學生及教師的安置，否則教育部不會核准它改制；學者則說，康寧在幾年內從專科升為大學又要轉為專科，整個過程「宛如兒戲」，教育部如果核准改制，那是「自打嘴巴」。

康寧大學前身是台南立德管理學院，2008年升格為立德大學，2011年2月1日更名為康寧大學，2015年與位在台北的康寧護專合併，現在又申請要降格為專科，僅僅10年時間，翻來覆去，讓人傻眼。

朱俊彰說，康寧大學昨天發出新聞稿前才向教育部說要改制為專科，之後還要提出改制計畫，內容必須經過董事會及校務會議通過，還要做好跟教師及學生的溝通；如果未達成要求，教育部不一定會核准它改為專科。

朱俊彰表示，康寧大學申請改制為專科，台南校區似乎要清空，學校必須將老師及學生安置好；同時，台南校區土地是向台糖租的，租期到了就要還，康寧無法從中取得土地利益。康寧的改制計畫如果不可行，教育部不會核准，如果學校一直擺爛，教育部甚至會強制它停辦、清算或轉型為文教、社福機構。

世新大學前校長賴鼎銘表示，康寧之前從專科升格大學，技職內涵卻又要聘一堆博士老師，搞得四不像，拚不過前段大學，就招不到學生。康寧現在決定從大學改制為專科，是修正之前貿然升格所產生的後遺症，重新定位以生存下去。他認為，在少子化衝擊下，康寧只是開端，未來會有愈來愈多學校會降格求生存。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，康寧在幾年內從升格又要改回去，整個過程宛如兒戲，教育部如果核准它改為專科，那是「自打嘴巴」，當初是怎麼核准它升格的？他認為，現在許多典範科大重新開設五專部，招生狀況不好，康寧改為專科加進來攪和，不一定能招到學生。

(中國時報)

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