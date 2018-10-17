美沙喬說辭 土證實記者遇害 蓬佩奧急訪

火速救援！美國務卿蓬佩奧（左）急訪沙烏地，除會見國王外，更專程同被傳殺害記者的主角沙國王儲穆罕默德（右）會面，處理可能因此而起的外交風暴。（路透）

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中國時報
／綜合報導
10月5日《華盛頓郵報》刊登了只有標題《消失的聲音》而無內文的版面，表達對沙烏地籍記者兼專欄作家卡舒吉可能被當局殺死的抗議。（摘自互聯網）

美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯籍記者兼專欄作家卡舒吉，兩周前進入沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館後離奇失蹤。美國有線電視新聞網（CNN）報導，沙國正準備發表一份報告，承認卡舒吉是因審訊的過程出差錯致死，他們原本是想將卡舒吉綁架回沙國。半島電視台則引述土耳其檢察部門的消息指出，調查小組發現卡舒吉在領事館內遇害的證據。

沙國王儲 看似開明卻心狠手辣

原擬綁回國審訊出差錯

報導說，沙國報告的結論很可能宣稱，此一行動是在未獲許可情況下執行，涉案人員將被究責。美國總統川普認為此一事件可能是「流氓殺手」所為，並立即派遣國務卿蓬佩奧前往沙國。蓬佩奧16日已抵達利雅德，與沙國國王薩曼會商此事，之後他將直奔土耳其。

《華爾街日報》則引述消息人士的話說，沙國考慮發表聲明，稱是「流氓特工」在審訊卡舒吉時失手殺死他，以撇清王室人員的責任。此一說詞呼應川普的說法，雙方似乎已有默契。

此外，土耳其和沙烏地調查小組在領事館內搜索9小時後，於16日清晨離開現場，調查人員帶走包括泥土樣本的證物。不過，在土耳其調查小組進入領事館前數小時，有拿著拖把、桶子、垃圾袋及桶裝漂白水的兩女一男疑似清潔人員，在守衛監視下把這批清潔用品經前門轉交使館人員，引發是否企圖毀滅證據的質疑。

疑似清潔人員毀滅證據

土耳其外交部官員表示，將會搜查沙國領事位於伊斯坦堡的住所。

川普於15日早上向記者透露，當天與薩曼通電話20分鐘，而對方否認知道卡舒吉的下落。川普說：「這聽起來好像是流氓殺手所為。全世界都關注此事，查明真相非常重要。」。

卡舒吉現年59歲，為《華盛頓郵報》等媒體供過稿。一年前因擔心沙烏地政府對其政治迫害而流亡到美國。卡舒吉雖然大體上支持沙烏地王儲的改革，但嚴辭批評其執政風格日益專橫。本月2日，卡舒吉前往沙國駐伊斯坦堡領事館辦理結婚相關手續，但其土籍未婚妻說卡舒吉再也沒有從領事館走出來。

土耳其警方認為，卡舒吉可能已被殺並分屍，但沙國政府否認這一說法，堅稱卡舒吉離開了領事館。目前，土、沙兩國已同意聯合調查。受卡舒吉失蹤案影響，沙國股市繼續下挫，16日開盤大跌近4％，後跌幅收斂。

土警稱被分屍 沙國否認

繼摩根大通集團、福特汽車公司高層宣布退出下周在沙烏地舉行的未來投資論壇後，匯豐銀行、瑞士信貸集團以及渣打集團等3家金融巨頭的層峰16日也決定不參加這項會議。

沙國曾揚言若因此事受到制裁，將強硬反擊，甚至威脅「要讓石油每桶漲到200美元」，不過分析家認為，美國與沙國衝突升級的可能性不大，除了經濟考量外，兩國仍希望聯手抑制伊朗在中東地區的影響力。

(中國時報)

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