沙國王儲 看似開明卻心狠手辣

友善列印
中國時報
諶悠文／綜合報導

沙烏地阿拉伯知名異議記者卡舒吉在進入沙國駐伊斯坦堡領事館後離奇失蹤，如今沙國準備承認卡舒吉已經在審訊中死亡，被懷疑是幕後黑手的沙國王儲穆罕默德近年來苦心經營的年輕、改革開明形象也毀於一旦。

沙國國王薩曼去年6月突然撤換王儲、也就是侄子納伊夫，改立親生兒子穆罕默德為新王儲。如今薩曼已82歲，據傳患有初期失智症。穆罕默德被視為沙國的實際統治者。

沙國匿名人士指出，王儲在王宮裡長大，想做什麼都可以，他絕對認為自己是救世主，是歷史偉人，他從不隱藏自己是威權主義者，也不因此感到尷尬。

許多沙國菁英，包括親王和上流社會人士都會負笈海外，在西方名校取得學位。但穆罕默德選擇留在沙國，在紹德國王大學研讀法律，待在父親薩曼國王身邊，這讓他與父親的關係穩固，地位扶搖直上。

穆罕默德是個工作狂，每天在辦公室長達18小時，他堅信自己的智慧和判斷能將他帶往權力顛峰。

穆罕默德希望能代表年輕的一代，塑造自己年輕而勇於改革的形象。他掌權後進行大刀闊斧的改革，允許女性開車，重新開放睽違數十年的電影院，並且限制道德警察的權力。他也矢言要讓沙國重返「溫和派伊斯蘭」國家行列，及重振經濟。

但批評者說，他最大的問題在於從不承認錯誤，他無法接受一點批評，「即便是小心婉轉地對他說不，都會面臨嚴重後果。」

穆罕默德敏感易怒，加拿大推文呼籲沙國釋放遭囚禁維權人士，沙國便一刀斬斷雙方的外交和貿易關係。在他領導下，沙國在葉門發動血腥戰爭，主導挾持黎巴嫩總理並迫使他辭職，還以掃除貪腐為名，逮捕數十名沙國王子及政要。連批評他的也人間蒸發。

(中國時報)

美沙喬說辭 土證實記者遇害 蓬佩… 美日利劍軍演 兩棲團首上陣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。