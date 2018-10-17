沙國王儲 看似開明卻心狠手辣

2018年10月17日 04:11 中國時報 諶悠文／綜合報導

沙烏地阿拉伯知名異議記者卡舒吉在進入沙國駐伊斯坦堡領事館後離奇失蹤，如今沙國準備承認卡舒吉已經在審訊中死亡，被懷疑是幕後黑手的沙國王儲穆罕默德近年來苦心經營的年輕、改革開明形象也毀於一旦。

沙國國王薩曼去年6月突然撤換王儲、也就是侄子納伊夫，改立親生兒子穆罕默德為新王儲。如今薩曼已82歲，據傳患有初期失智症。穆罕默德被視為沙國的實際統治者。

沙國匿名人士指出，王儲在王宮裡長大，想做什麼都可以，他絕對認為自己是救世主，是歷史偉人，他從不隱藏自己是威權主義者，也不因此感到尷尬。

許多沙國菁英，包括親王和上流社會人士都會負笈海外，在西方名校取得學位。但穆罕默德選擇留在沙國，在紹德國王大學研讀法律，待在父親薩曼國王身邊，這讓他與父親的關係穩固，地位扶搖直上。

穆罕默德是個工作狂，每天在辦公室長達18小時，他堅信自己的智慧和判斷能將他帶往權力顛峰。

穆罕默德希望能代表年輕的一代，塑造自己年輕而勇於改革的形象。他掌權後進行大刀闊斧的改革，允許女性開車，重新開放睽違數十年的電影院，並且限制道德警察的權力。他也矢言要讓沙國重返「溫和派伊斯蘭」國家行列，及重振經濟。

但批評者說，他最大的問題在於從不承認錯誤，他無法接受一點批評，「即便是小心婉轉地對他說不，都會面臨嚴重後果。」

穆罕默德敏感易怒，加拿大推文呼籲沙國釋放遭囚禁維權人士，沙國便一刀斬斷雙方的外交和貿易關係。在他領導下，沙國在葉門發動血腥戰爭，主導挾持黎巴嫩總理並迫使他辭職，還以掃除貪腐為名，逮捕數十名沙國王子及政要。連批評他的也人間蒸發。

(中國時報)