美日利劍軍演 兩棲團首上陣

美日「利劍」（Keen Sword）聯合實戰軍演將於10月29日至11月8日舉行。圖為美日軍艦去年4月在南中國海舉行聯合演習。（美聯社）

友善列印
中國時報
黃菁菁／東京16日電
習安峰會盼達成協議的內容

美日兩年一度的「利劍」（Keen Sword）聯合實戰軍演將於10月29日至11月8日在美日兩地舉行。防衛省在官網上說明，軍演的目的是為了演練在受武力攻擊等情況下的自衛隊及美日聯合應對要領，以提高自衛隊的緊急應變力及美日相互的運用性。

利劍軍演將在日本自衛隊設施、駐日美軍基地、對馬及日本周邊海空域，以及美國關島、北馬利安納群島自治聯邦地區及其周邊海空域等舉行。主要演習的項目有: (1) 海陸兩棲作戰； (2) 飛彈防禦/防空作戰 (3) 海上作戰。

提高自衛隊應變力

日本自衛隊將出動陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊及統合幕僚監部(相當於3軍參謀總部)，約4萬7千人、約20艘艦艇、170架飛機參與利劍軍演。美軍則將出動印度太平洋軍隊、駐日美軍等，約9千5百人參與軍演。加拿大皇家海軍也預定首度派遣2艘海軍艦艇參加一部分演習。

利劍美日聯合軍演始於1986年，每年大致會交替舉行實戰演習及指揮所演習，今年是第14次舉行實戰演習。

有鑑於大陸在東海急速擴張勢力，大陸艦船又屢次進入日本主張擁有主權的釣魚台列嶼周邊海域，日本為加強西南地區的防衛，今年的利劍軍演中將派出兩棲部隊的「水陸機動團」在沖繩周邊的海空域實施奪回離島演習。

加強西南地區防衛

「水陸機動團」於今年3月正式成軍，被稱為「日本版的海軍陸戰隊」，是自衛隊首支離島防衛的專門部隊。這支部隊在本月14日曾在陸上自衛隊朝霞訓練場舉行的自衛隊閱兵儀式上亮相，同時也與美國海軍陸戰隊，在九州鹿兒島縣的種子島舉行聯合軍演。

種子島的演習是假設日本的離島被敵軍占領而展開奪島的訓練，日本「水陸機動團」及美國海軍陸戰隊利用海自的運輸艦和直升機等登陸並奪回離島。這是美日首度聯手在日本國內舉行的奪島軍演，除了強化美日同盟合作外，還有牽制大陸不斷入侵釣魚台群島周邊領海之舉的用心。

(中國時報)

沙國王儲 看似開明卻心狠手辣 陸美貿易戰 促中日走近

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。