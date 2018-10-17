美日利劍軍演 兩棲團首上陣

2018年10月17日 04:11 中國時報 黃菁菁／東京16日電

習安峰會盼達成協議的內容

美日兩年一度的「利劍」（Keen Sword）聯合實戰軍演將於10月29日至11月8日在美日兩地舉行。防衛省在官網上說明，軍演的目的是為了演練在受武力攻擊等情況下的自衛隊及美日聯合應對要領，以提高自衛隊的緊急應變力及美日相互的運用性。

利劍軍演將在日本自衛隊設施、駐日美軍基地、對馬及日本周邊海空域，以及美國關島、北馬利安納群島自治聯邦地區及其周邊海空域等舉行。主要演習的項目有: (1) 海陸兩棲作戰； (2) 飛彈防禦/防空作戰 (3) 海上作戰。

提高自衛隊應變力

日本自衛隊將出動陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊及統合幕僚監部(相當於3軍參謀總部)，約4萬7千人、約20艘艦艇、170架飛機參與利劍軍演。美軍則將出動印度太平洋軍隊、駐日美軍等，約9千5百人參與軍演。加拿大皇家海軍也預定首度派遣2艘海軍艦艇參加一部分演習。

利劍美日聯合軍演始於1986年，每年大致會交替舉行實戰演習及指揮所演習，今年是第14次舉行實戰演習。

有鑑於大陸在東海急速擴張勢力，大陸艦船又屢次進入日本主張擁有主權的釣魚台列嶼周邊海域，日本為加強西南地區的防衛，今年的利劍軍演中將派出兩棲部隊的「水陸機動團」在沖繩周邊的海空域實施奪回離島演習。

加強西南地區防衛

「水陸機動團」於今年3月正式成軍，被稱為「日本版的海軍陸戰隊」，是自衛隊首支離島防衛的專門部隊。這支部隊在本月14日曾在陸上自衛隊朝霞訓練場舉行的自衛隊閱兵儀式上亮相，同時也與美國海軍陸戰隊，在九州鹿兒島縣的種子島舉行聯合軍演。

種子島的演習是假設日本的離島被敵軍占領而展開奪島的訓練，日本「水陸機動團」及美國海軍陸戰隊利用海自的運輸艦和直升機等登陸並奪回離島。這是美日首度聯手在日本國內舉行的奪島軍演，除了強化美日同盟合作外，還有牽制大陸不斷入侵釣魚台群島周邊領海之舉的用心。

(中國時報)