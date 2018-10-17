陸美貿易戰 促中日走近

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中國時報
黃菁菁

日本首相安倍晉三10月25日將赴大陸進行為期3天的訪問，這是日本首相時隔7年的訪中。安倍在維持美國關係的同時尋求與北京和解，旨在為日本追求最大利益。美陸貿易戰激戰之際，日中關係急速升溫，兩國雖存在領土、歷史等問題，在安保問題上也互不鬆手，但已有心擱置爭議，謀求經濟的共同利益，至於兩國關係是否就此重新步入正軌仍有待觀望。

日本專家大多認為，日中急速靠攏的主要背景在於美中關係的破裂，美中貿易戰開打，互相調高關稅，形成報復的連鎖，貿易磨擦日益嚴重卻未有改善跡象，使大陸急於與日本改善關係。

東京大學公共政策研究所所長高原明生教授日前在中日論壇中分析，「每當中美關係發生磨擦時，中國就會朝日本靠攏，過去一向如此，現在可說正是那樣的情況。」

2012年9月大陸各地掀起反日示威運動，各地民眾大砸日本企業的工廠和店面，使得兩國人民彼此憎惡。但大陸政府近來對日本的態度大大轉變，大陸人民也因赴日觀光人數增加而對日本的印象大幅改觀。

除大陸內部的友好氛圍外，對安倍而言，現在也是訪中的好時機。安倍9月剛贏得自民黨黨魁選舉，第3度當上首相，使他更積極拓展外交，改善對中關係更可讓他留名青史。再者，安倍矢言在接下來3年執政期間要帶日本擺脫通貨緊縮，這次訪中也想與大陸推動在第3國的民間經濟合作，大陸則盼在「一帶一路」計畫上獲得東京的支持。

然而兩國並未完全放下戒心，彼此的威脅仍然存在。大陸海警船今年不斷駛進釣魚台群島日本聲稱的領海周邊海域，使日本急於增強奪島防衛。大陸在南海填海造島，增強軍事據點，也使日本積極加強與南海各國的防衛合作。

安倍14日在陸上自衛隊朝霞訓練場舉行的3年一度自衛隊閱兵儀式上還表明了將自衛隊明確載入《憲法》第9條的修憲決心。日本保守派認為目前的憲法是戰敗後制定的，無法因應今日嚴峻的安保環境，應修憲將自衛隊定位為正規軍隊。安倍是否能完成修憲的宿願，也受到國際社會的關注。

(中國時報)

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