台海變化 陸學者稱2035是關鍵

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

對於大陸前領導人鄧小平提出的「一國兩制」統一方案，大陸講過多次，大陸「不派一兵一卒，不設一官一職」。不過隨著兩岸實力消長，大陸權威涉台學者周志懷表示，台灣通過談判與大陸達成相對有利的制度性安排的能力越來越小，外部勢力干預台海的意願和能力也逐漸下降，過去大陸稱兩岸統一後，台灣黨政軍都由自己管理，類似這樣寬鬆的條件，將來恐怕很難再作為兩岸談判議題。

談判黃金交叉點已過

大陸涉台期刊《台海研究》最新一期，刊載大陸社科院台研所前所長周志懷的文章，他指出，兩岸談判的黃金交叉點已經過去，未來台灣不僅謀求獨立的能力日衰，而且可以與大陸較量及對抗的籌碼越來越少，通過對話與談判爭取合情合理安排乃至最好安排的前景越來越不明顯。

大陸前領導人鄧小平在1983年6月曾說，「祖國統一後，台灣特別行政區可以有自己的獨立性，可以實行同大陸不同的制度。司法獨立，終審權不須到北京。台灣還可以有自己的軍隊，只是不能構成對大陸的威脅。大陸不派人駐台，不僅軍隊不去，行政人員也不去。台灣的黨、政、軍等系統，都由台灣自己來管。中央政府還要給台灣留出名額。」

對於當年鄧小平曾提出的條件，周志懷文章稱，「類似這樣寬鬆的條件，將來恐怕很難再做為兩岸談判議題」。

周志懷認為，2035年將是觀察台海局勢變化的重要關鍵點，因為屆時大陸綜合國力進一步增強，用和平方式實現國家統一的自信心更強，條件會更充分。而當務之急，是台獨分裂勢力不斷逼近紅線，大陸未來必須優先處理。

美國干預能力將下降

他認為，大陸對台獨不能只有口誅筆伐的輿論鬥爭，必須要有實際動作和實招，直言台獨勢力加緊推動的分裂國家性質的公投活動，將成為未來兩岸主要威脅，隨時都可能會踩到大陸底線，引發重大危機。他也批評民進黨政府嚴重低估了大陸遏制台獨的意志與決心，大大壓縮了兩岸迴旋空間。

至於近期美國頻頻打台灣牌，周志懷認為，美國已經從過去小火慢燉、小步慢走，演變成近期的「小步快跑」態勢，但他相信隨著大陸國力與美國拉近，「美國干預台海的意願和能力也會隨之相對下降，棄台論進一步發酵也是可以預測的。」

(中國時報)