陳一新：條件太差 無助兩岸統一

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳柏廷／北京報導

針對大陸社科院台研所前所長周志懷表明，兩岸實力消長下，過去台灣能保留自身黨政軍的統一談判條件，可能性已經越來越小。對此，台灣學者直言，假如台灣談統一的條件差到連台灣民眾都無法接受的話，只會逼台灣政府進一步往美國靠攏，大陸若真心想要統一，絕對不能讓台灣民眾毫無選擇空間。

周志懷日前在一篇文章指出，目前台灣通過談判與大陸達成相對有利的制度性安排的能力越來越小，過去大陸稱兩岸統一後，黨政軍都由台灣管理，但類似如此寬鬆條件，未來恐怕很難成為統一談判桌上的籌碼。

「假如統一的條件越來越差，也不適合談統一」，文化大學政治系特聘講座教授陳一新指出，這不管藍綠執政都是一樣的。假如條件差到人民沒辦法接受，那只會逼迫台灣民眾向美國靠攏。大陸千萬不要逼台灣逼得太緊。

陳一新強調，大陸千萬不要錯判情勢，認為條件好了，就可以想要做什麼就做什麼。台灣現在主要是因為民進黨執政，把經濟搞得太差了，哪天政黨又輪替，台灣實力又起來，自然就又有好的籌碼跟大陸談。

陳一新直言，如果台灣連最基本的「黨、政、軍」都不能保有的話，台灣絕對不會接受，因為這不是形同賣台嗎？大陸若真的要打，也要考慮付出的代價。

陳一新稱，周志懷作為大陸社科院台研所前所長，還是要採取較溫和的說法。其實現在叫多數台灣人去談統一已不太可能，若還要「低聲下氣」，那更不可能；北京若真心想要兩岸統一，就應該把台灣民眾心情考慮進去。

陳一新認為，這種語帶威脅的論點大可不必，因為只會造成兩岸關係更為緊張。「台灣不想在威脅下談判，威脅是不能談判的」。周的說法可能就連有些統派都無法接受，更何況是普通的台灣民眾。

此外，陳一新也說，大陸自身也陷入貿易戰，甚至跟美國全面角力的泥淖之中，自己也承受很大的壓力；在南海也可能受到很大的挑戰，所大陸不要自認凡事都在掌握中。

(中國時報)