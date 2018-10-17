踏實外交空險偏 老外交官痛心

友善列印
中國時報
呂佳蓉／台北報導

民進黨政府2016年上台以來，台灣接連在外交上挫敗，2年內失去5個友邦。國民黨智庫國家政策基金會昨日召開座談會，政大外交系教授黃奎博指出，總統蔡英文上台以來推出的踏實外交可以用三個字來形容，即是「空、險、偏」。而前外交部政務次長令狐榮達則表示，一連串外交潰敗，對外交退休人員而言是痛心的，每一次斷交都沒人負責、沒人檢討，不是光譴責一下對方，說傷害台灣人的心就沒事了。

黃奎博在座談會上指出，「空」是指空靈，現在強調要跟邦交國雙向對話，包含雙方產業跟市場發展，但是友邦離台灣地理位置不是非常遠，不然就是人口規模很少，實務上很難做到，部分廠商到了邦交國投資也沒得到應該有的經濟回報。

「險」是指現今政府在踏實外交中出險招，黃奎博指出，諸如政府採親美拒陸的政策，他認為應當走親美友日和陸的穩定路線；而「偏」則是指偏狹，主要是指政府在檢討外交困境時，只會檢討北京當局，當然北京應要被譴責，但是「一個巴掌拍不響」，兩岸關係一定是出了問題，才會被陸方打壓。

前外交部長歐鴻鍊表示，要將台灣發展帶到正確道路上首要是將兩岸關係處理好。台灣目前看起來好像與美國很熱絡，這是因為美國將台灣牌打到「極大化」，一旦我方沒有利用價值，可能就被丟棄，蔡政府應要小心「川普因素」。另外，日本非常重視與大陸的關係，台日在實質關係上難以提升；區域上，新南向的各個國家與大陸關係密切，和台灣也不會有實質的提升。

(中國時報)

台若想生存 唯有避免戰爭

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