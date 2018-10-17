加熱式菸品 立委促合法開放

2018年10月17日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

近年新興菸品的討論度與使用人口激增，立委表示，不論美、韓的FDA，日本國立保健醫療科學院、德國聯邦風險評估研究所等研究機構，都證實相較傳統紙菸，加熱式非燃燒菸品的有害及可能有害化學物質都明顯下降，籲促增訂「加熱式菸品」條款，朝向合法開放。

著手連署提案修正《菸害防制法》的無黨籍立法委員趙正宇說，曾接獲許多民眾反映，指目前加熱菸的使用相當普及，有些民眾也會趁至日本旅遊時帶菸回國，與其讓加熱菸處於灰色地帶，不如透過法律加以管理，尤其對未滿18歲的青少年來說，有法律管理加熱菸，能更進一步防止青少年因好奇吸菸。

加熱式菸草包括菸草棒與加熱器，市面常見的包括Marlboro iQOS、英美煙草公司glo、日本煙草Ploom Tech、韓國煙草與人參公司lil等，但財政部台北關今年初就以iQOS電熱式菸品屬新興菸草產品，風險及危害不明，還需經過科學實證，以釐清產品屬性、定位及管理制度，因此在相關機關未確認產品屬性前，未開放進口物品，屬於違禁品。

趙正宇認為，上有政策、下有對策，許多癮君子仍然透過各種管道攜回台。其實許多立委、國會助理等民代都是愛好者，他們直言菸草棒透過加熱器加熱後產生的是氣霧、不是傳統紙菸燃燒產生的煙霧，更引述專業研究機構，證明加熱式菸草比紙菸更無害。

美國FDA就在今年初的報告證實，加熱式菸草的氣霧及菸草棒所使用的菸草中，有害物質丙烯醛及苯芘較香菸下降超過9成，甲醛也減少超過8成。日本厚生勞動省補助日本國立保健醫療科學院的研究也發現，加熱式菸草產生的氣霧，一氧化碳濃度較標準參考香菸的煙霧，下降99％，高致癌物質（NNN、NNK）也降低約95％。德國聯邦風險評估研究所、英國毒性委員會等單位也有相關的研究結果。

WHO今年8月才出爐的「菸草產品規範基本手冊」規範可燃與不可燃菸品，包括電子煙及加熱菸品，手冊中指出，臨床研究證實，吸食可燃紙菸對人體危害最大，有毒物質含量較少的菸品，可降低吸菸者致病或死亡的機率，但因無法有效輸送尼古丁、且使用不便，會減少人們使用的意願，手冊建議應按照產品類別，制定適度法規。

因此，制定新興菸品的法規，最有效的方法就是判定新產品與傳統可燃或不可燃菸品的差異程度，根據手冊明言的產品的吸引力、成癮性及有毒物質含量等分門別類，透過法規明確定義產品之間的差異和產品類別，才能實施有效監管。

對此，衛福部官員表示，目前已研擬菸害防制法修正草案，擬將加熱式菸品納管，但因菸品定義、進口執照核發及稅則課徵等規範，屬於菸酒管理法及菸酒稅法等法令範圍，將與財政部共同基於各自權責，訂定相關管理辦法。吸菸有害健康

(中國時報)