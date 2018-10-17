收賄2300萬 最貪女檢二審判12年

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中國時報
／台北報導

都是收受電玩業者賄款，檢警判刑大不同。被指為「史上最貪女檢」的前高檢署檢察官陳玉珍，被控收賄2300萬元，高院昨依貪汙罪判她有期徒刑12年；另外，高雄市維新小組前兩線三星督察員蔡景德被控收賄693萬元，高雄地院則重判他18年半，併科罰金800萬元。兩件貪汙案均可上訴。

56歲的陳玉珍，司法官訓練所25期結訓，歷任宜蘭、板橋地檢署主任檢察官，還曾參與偵辦尹清楓命案；她被控在1999年至2006年間，按月收電玩業者施永華25萬至35萬元賄款，包庇電玩店。

一審判刑12年後，高院審理期間，她以罹患精神疾病為由不斷請假，案件審了4年未結，今年高院密集開庭，認定陳犯行明確，並斥責她身為檢察官不思廉潔自持，反受金錢誘惑，踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，判刑12年。

同案被告前檢察官、律師郭學廉則被認定將出借給陳女的帳戶內股票賣出變現，再全數提領出藏匿，依洗錢罪判刑6月。

此外，高市警方涉包庇電玩收賄弊案，高雄地院認定前市警局維新小組督察員蔡景德、小港分局交通組長齊德清、仁武分局巡官林霙璋，涉接受仁武地區一帶電玩業者按月賄賂，依犯公務員違背職務收賄罪，重判蔡18年6月，併科罰金800萬元、齊12年、林15年2月。

判決指出，仁武地區的李姓電玩業者為首，按月向各業者收取「公關費」，並按各店家機台擺設數量多寡計算，再委託人脈關係良好的楊姓業者，分別透過白手套交付。

齊在審理期間認罪，蔡、林則否認，合議庭最後認定，蔡員收賄693萬元、齊員共111萬以及林87萬元。

(中國時報)

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