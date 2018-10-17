變更羅東都計案 鎮公所反彈

2018年10月17日 04:11 中國時報 李忠一 、 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

羅東鎮長林姿妙昨出面說明，反對縣府將立體停車場變成廣場。（李忠一攝）

宜蘭縣政府辦理「變更羅東都市計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）」，計畫將羅東鎮公所前、屬商業區的立體停車場等地變更為廣場用地，16日鎮長林姿妙與鎮代會舉行記者會表達不滿，認為縣府此舉無疑是「搶鎮產」，要求縣府三思。

縣府日前舉辦計畫案公開展覽，預計年底縣都委會完成審議，再送內政部審議、核定，當時代理縣長陳金德提及羅東鎮公所前停車場變更成廣場，消息傳出後引起討論，以及鎮公所反彈。

地屬商業區 市值10億元

鎮公所指出，立體停車場是屬商業區，市值達10億元，另一側的收費停車場是機關用地，加上鎮公所停車場計可提供362個車位，每年為公所挹注2200萬元，堪稱是金雞母。也有人批說，變成廣場「就像給西裝布拿來做內褲。」

鎮長林姿妙說，立體停車場是鎮公所的鎮產，變更成廣場用地就沒有價值，這是鎮民的財產，捍衛它是公所的責任。鎮代會主席何建東等人也出面說縣府是狸貓換太子，高呼「鴨霸政府搶鎮產！」

林姿妙說，停車場鄰近羅東夜市，她鎮長任內沒賣任何一塊地，也不容商業區變成廣場，縣府必須跟鎮民們溝通、協調再決定，她會跟鎮民站在一起，呼籲縣府三思後再決定。

林姿妙怒批 鴨霸搶鎮產

陳金德回應說，「羅東立體停車場已經淪為羅東鎮長及代表會主席的小金庫。」他奉勸羅東鎮長及代表會主席，不要因為個人的小利益，犧牲鎮民的大利益。

陳金德指，計畫案是改變羅東的契機，立體停車場不會立即改建，最好的時機是4年後、等到另一個都市計畫案的滯洪池兼停車場做好之後，才會動到立體停車場，鎮公所一樣會有收入，同時能解決環境髒亂、交通壅塞問題。

(中國時報)