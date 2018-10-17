掩埋場種電 年發電供520戶

「新北森之光」心型光電園區，新北市長朱立倫揭幕。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導
由6440片太陽能面板組成的「新北森之光」光電園區，從上方鳥瞰呈現出一個美麗的心型。（陳俊雄翻攝）

新北市政府16日上午在三峽碳中和樂園啟用全台首創心型太陽光電發電場域─「新北森之光」，新北市長朱立倫表示，森之光把垃圾變黃金，不僅每年可發電190萬度、相當520戶住戶1年的用電量，每年售電經濟效益達990萬元，目標低碳永續城市。

斥資上億 目標低碳城市

「新北森之光」前身為「山員潭子垃圾掩埋場」，2000年6月封閉後環保局將此地改闢為「碳中和樂園」，由於復育有成，每年4月出現大量螢火蟲環繞。

新北市經發局考量掩埋場靜置多年，土壤較為穩定不易位移，今年初透過公有土地標租，由廠商斥資1億餘元設置2MW地面型太陽光電系統，由於隱身於環山森林之中，因此命名為「森之光」。

減排碳量 等同3大安公園

「新北森之光」因應地形以心型造型排列6440片光電板，可望成為全台最浪漫的太陽能電區打卡點，經發局指出，雖然北台灣日照狀況不如中南部地區，但「森之光」預計年發電可達190萬度，且每年可減少1000公噸以上的碳排放量，等同於3座大安森林公園1年的碳吸附量，並創造年售電收入990萬元的經濟效益，不僅讓垃圾變黃金，預估約10年即可回本。

垃圾變黃金 年收達千萬

朱立倫表示，新北市共有140處太陽能發電場域，森之光是面積最大者，新北市不僅已連續獲得中央政府與民間能源轉型推動聯盟四次縣市節能評比冠軍肯定，未來更將進一步招募民間屋頂，並由市府統籌協助遴選系統商，目標打造家家戶戶、百工百業皆使用綠能自主發電，實現低碳永續城市的願景。

(中國時報)

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