林智堅：假新聞真抹黑 謝文進：檢驗市政

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

謝文進競選總部律師團長郭杞堂（右四）16日回應表示，委刊內容全是議員質詢的事實且可受公評，沒有違法之虞。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人林智堅競選服務處，16日召開「假新聞，真抹黑」記者會，指控對手謝文進總部在平面媒體以報導格式刊登半版不實資訊廣告，斷章取義抹黑市府與市長林智堅，將依違反公職人員選罷法提起訴訟。謝文進總部則表示，該廣告全是議員質詢內容，是可受公評之事，沒有違法之虞。

報導格式登廣告 混淆視聽

林智堅競選服務處昨天由總幹事鄭宏輝，在律師蔡政峯、主任黃任瑋以及12位議員參選人的陪同下召開記者會，黃任瑋表示，對手在紙媒以新聞報導格式刊登廣告，斷章取義抹黑市府依法辦理限制性招標，並對市長林智堅的行政中立做出不實指控，版面僅於邊頁以極小字註明廣告，利用媒體散布謠言，混淆視聽。

蔡政峯則表示，該文以記者採訪報導方式刊登廣告，散布不實內容，製造謠言，企圖影響選情，已涉嫌違反選罷法52條政黨及任何人印發宣傳品應親自簽名，以及104條意圖使人不當選之疑慮，林智堅總部將與團隊蒐集相關資料，採取法律上的行動。

委刊內容 議員質詢時陳述

謝文進競選總部律師團團長郭杞堂則表示，此則由謝文進競選總部所委刊的廣告完全沒有涉及違反選罷法問題，內容是以市議員鄭正宗在議會質詢時所陳述的事實，內容涉及公共事項可受公評，沒有所謂涉及及違反選罷法。

謝文進競選總部主委李宏生也指出，該文沒有扭曲、改編或是捏造，市長接受市民的檢驗是民主政治可貴之處，林智堅不該把這些檢驗視為謠言或是抹黑。再者，市長面對市議會的質詢，至今不願正面回應，也沒有說明清楚，市民也都希望市長能夠站出來講清楚說明白。

(中國時報)