盧籲公開MOU 市府稱已揭露

2018年10月17日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府新聞局長卓冠廷16日表示，市府早已於今年3月6日完整公開簽約內容。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕16日與市議會國民黨團發表「不再黑箱、拒絕密約」政見，要求台中市長林佳龍3天內公開「海水採礦開發投資案」合作備忘錄條款全文。市府新聞局長卓冠廷表示，3月6日在與德商簽署MOU記者會已完整公開簽約內容，市府未支付任何資金，也無任何投資損失。

盧3大原則 拒黑箱密約

盧秀燕到台中市議會舉行記者會，質疑「海水採礦開發投資案」備忘錄條款簽署內容為何不敢公開？呼籲林佳龍3天內公開該MOU條款全文，依《國家機密保護法》規定，國家機密等級為絕對機密不得逾30年，市府與德商合作備忘錄，卻訂出永世不得公開的條款。

市議會國民黨團書記長李中抨擊，林佳龍與德國霍夫曼公司簽訂MOU條款不公開，市民無法接受黑箱密約。盧秀燕表示，若她當選後3天內，將全面解密海水採礦MOU條款內容，做好「讓資訊公開，給議員監督，供全民檢驗」3大原則，讓陽光照進市政府。

對此，卓冠廷表示，不需等3天，市府早在3月6日海水採礦案合作備忘錄簽署記者會上，已完整公開簽約內容，也曾於議會專案報告並對外完整說明，備忘錄中載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願之表達，不具法律拘束」，證明該案僅止於市府對有意來台中投資業者行政協助，與負有法律義務的契約不同。

僅諮商協助 卓駁有損失

卓冠廷強調，國民黨不斷指有投資損失，市府多次駁斥與事實不符，該案僅為投資諮商階段的行政協助，未支付任何資金，更沒有任何人員涉貪瀆，投資查證確有不周，對此承認疏失，後續檢討改進。

(中國時報)