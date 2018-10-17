國民黨黨部拍出 慰安婦像不點交

2018年10月17日 04:11 中國時報 洪榮志 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

前兩次拍賣都無人投標的國民黨台南市黨部、新營區黨部法拍案，16日3拍時，市黨部被台北市建喬營造以高出底價22萬7000元的1億689萬2000元拍下，但新營區黨部仍乏人問津。鑑於全台首座慰安婦銅像設於市黨部旁空地，該標的物並不點交，銅像何去何從？引人關切。

銅像何去何從 引人關切

「聽到這個消息感覺很訝異！」國民黨台南市黨部主委謝龍介說，市黨部拍賣案屬不點交的標的物，標案內還有銅像及相關出租戶，後續的相關程序，如談判、協商、訴訟等，將各有攻防，市黨部將與律師討論後續作為，再做相關回應。

建喬營造母公司皇鼎建設發言人曹羅方說，公司純粹以投資角度考量，市黨部土地位在商業區，區位很好，加上3拍後價格合理才投標。事先未曾與國民黨接觸過，未來該土地如何開發？將待相關程序完成後再進一步規畫。至於慰安婦銅像也將待過戶後，再與國民黨討論處理。

據查，國民黨台南市黨部位於中西區中正、忠義路口，一旁有富信大飯店第4館的「富華大飯店」；富信由皇鼎持股60％、皇鼎子公司建喬營造持股40％，皇鼎買下市黨部土地後，未來無論經營飯店或蓋豪宅都是好投資。

皇鼎建設：純粹投資考量

台南地院行政庭長蔡雅惠指出，新營區黨部因第3拍未拍定，法院將公告應買（即得於公告後3個月內依拍賣底價及條件應買）；期限內無人應買前，債權人得聲請法院另行估價或減價拍賣（即所謂特拍）。一旦無人應買或特拍結果仍未拍定，則視為撤回不動產執行。

不過，如經視為撤回執行，由於此案還有不當黨產處理委員會移送行政執行併案的8億6481萬餘元債權，依強制執行法規定，該院會將已查封的新營區黨部案件移送行政執行機關續為執行。

3拍逾億拍出 區黨部流標

國民黨因積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產以確保債權，台南地院受託查封台南市黨部及新營區黨部後，9月4日首度法拍流標，9月25日減價1成第2度拍賣再流標，16日又減價1成3拍。其中，市黨部被建喬營造以1億689萬2000元拍下，區黨部則仍流標。

(中國時報)