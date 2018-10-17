阿扁湊一腳 藍可能漁翁得利

1.前總統陳水扁（左）預告將為陳致中（右）站台輔選，恐怕牽動鎮港區議員選情。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
2.民進黨新人許乃文（左）為總統府祕書長陳菊子弟兵，日前找來黨籍高市長參選人陳其邁（右）輔選。（柯宗緯攝）
3.現任議員吳銘賜（右二）不惜脫離民進黨，接受台聯徵召參選，為選情投下變數。（柯宗緯攝）

高雄市前鎮小港議員選戰空前激烈，17人搶8席，該區被視為綠營大票倉，前總統陳水扁之子陳致中參選投下震撼彈，阿扁預告28日為兒站台，可能催出深綠選票，但老將吳銘賜退黨，接受台聯徵召，是否造成綠色分裂，進而讓藍營成為「獲利漁翁」，值得觀察。

17參選人搶8席次

2014年鎮港區僅11人參選，民進黨囊括逾53％得票率、國民黨近30％，藍綠各自搶下2、5席次，另有1席無黨籍。不過，此屆參選爆炸，17人登記參選，綠營提名許乃文、陳致中、鄭光峰、陳信瑜、林宛蓉等5人、藍營則提朱挺玗、蔡武宏、陳麗娜、曾麗燕等4人。

拚連任有台聯吳銘賜、無黨團結聯盟李順進，另有小黨及無黨挑戰者眾，基進黨「青年醫師」陳信諭、親明黨宋楚瑜子弟兵洪毓彬、無黨籍「褲子大王」楊政城、無黨籍「歐巴桑聯盟」于仙玲、無黨還有王貴雄、梁甲居。

綠色分裂牽動票源

該區最受關注為陳致中，上屆他拿下第1高票，這次掛上聯合競選看板，希望5席提名全壘打，但距離選前1個多月，阿扁下周將現身輔選，不惜「踩紅線」，也要把兒送進議會，恐怕牽動鎮港區選情。

新人許乃文則來勢洶洶，他是花媽子弟兵，主打延續花媽政見，身為前鎮在地人的他，也積極搶攻新住民選票。吳銘賜因民進黨初選失利而脫黨參選，但選舉看板仍與民進黨高市長參選人陳其邁合影，仍給外界「身在曹營心在漢」想像，是否分食大綠票倉，備受矚目。

(中國時報)

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