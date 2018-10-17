都會型濱海風景區 帶動基隆觀光

基隆市政府昨公布，完成全台第一個都會型濱海風景特地區劃設，中正、中山區及仁愛區將可發展民宿業。（李怡萱攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆市政府16日公布，完成全台第一個都會型濱海風景特地區畫設，中正區、中山區及仁愛區將可發展民宿業，市長林右昌希望藉此帶動在地產業、文化及觀光改變，藉由特色民宿來營造商機，把觀光休閒娛樂產業的餅做大。

林右昌指出，過去基隆市有七堵及暖暖區的非都市土地可申設民宿，但僅有1家合法民宿業者申請核准，現在，基隆濱海風景特定區成立，為基隆市民宿發展增加了大利基，市府呼籲民眾相關申請應符合「民宿管理辦法」第8條建築物使用用途以住宅為限、由建築物實際使用人自行經營等相關規定。

交旅處指出，歷經3年多，交通部終於同意核定「直轄市、縣（市）級風景特定區」，基隆成為全台第一個都會型濱海風景特定區，畫定面積共計約670公頃，行政區含括中正區、中山區及仁愛區，區內資源主要以山海港都風貌、濱海地質生態及豐富的人文歷史文化為主軸。一般民宿最多可設立8間客房，總樓地板面積240平方公尺以下。

通過後，可推動觀光發展，包括民宿、餐廳等觀光服務設施設立，建立優質觀光發展環境；另爭取中央相關補助計畫及鼓勵地方民間參與投資等方式，活化閒置空間，提升既有景觀風貌與環境品質，同時考量自然景觀資源保育與維護管理前提下，逐步提升城市整體競爭力與觀光服務能量。

(中國時報)

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