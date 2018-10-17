超級戰區 通霄鎮長5強競逐

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮長選舉，參選的5位選將全都以無黨籍身分登記，有現任苑裡鎮長杜文卿，前鎮長巫恒昭，作家及文史工作者邱德宏，國小退休校長陳漢志，及現任縣議員周玉滿，除了陳為政治素人外，其他4人都有政治背景或選戰經驗，與竹南鎮並列參選爆炸的超級戰區。

5路人馬中，杜文卿2任苑裡鎮長即將屆滿，本身也是民進黨苗栗縣黨部主委，不過他同樣以無黨籍登記參選。杜曾任國大代表、縣議員各1屆及2屆立委，8年前為綠營成功在苑裡插旗，因即將任滿，挾帶雄厚民意基礎轉戰出生地通霄，他對此役自信滿滿。

周玉滿為資深縣議員，先後擔任過1屆鎮民代表和5屆縣議員，深耕通霄、苑裡地區多年，為民喉舌20多年，厚植在地基礎，與不少政壇重量級人士亦相當友好，她為了轉換跑道參選鎮長，運籌帷幄多時，里鄰一步一腳印，積極爭取勝選。

陳漢志自南和國小校長退休，是5位選將中唯一政治素人，自我期許以新人、新政帶給通霄新氣象和新希望，他決定投入選戰後即賣力奔走基層貼近民意，也爭取到重量級友軍支持，他自己設定「坐一望一搶一」的目標，盼有機會擴大服務層面。

文史工作者邱德宏，也是議員邱紹俊的第二代，有參選立委選戰經驗，此次抱持著一路美好的心情，要帶領通霄人感受新的作風和新的思維，迎接新鎮長和新時代的誕生。做過2屆鎮長和1屆縣議員的巫恒昭，不滿台電分配不公決捲土重來，盼訂定公平制度強化地方建設。

(中國時報)

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