嘉縣3參選人 拚治水、老人政見

2018年10月17日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣3位縣長參選人16日分別發表治水及老人福利政見，國民黨吳育仁請來前內政部長、水利專家李鴻源到東石靈慈宮座談；民進黨翁章梁宣布年滿65歲以上長者及55歲以上原住民享有假牙補助；無黨籍吳芳銘分別對這兩個議題提出相關政策，3人為年底選戰拚盡全力，也在政見上互別苗頭。

吳育仁與李鴻源炮轟民進黨治水不力，李鴻源表示，他在部長任內，為嘉縣沿海地區規畫滯洪池兼溼地的綜合治水計畫，針對東石鄉、布袋鎮、義竹鄉做總合治水計畫，透過土地重畫，鄉民將魚塭拿出一半給政府做滯洪池兼人工溼地，規畫50平方公里大的滯洪池，上面種滿水生植物，除解決水患外，更能讓候鳥棲息，讓嘉義海區成為全東南亞最美的地點，卻因當時縣府（張花冠）與立委（翁重鈞）不同政黨，縣府不願配合，導致中央已核定的60億元預算被收回。

嘉縣府回應，此計畫是以土地開發模式成立基金，再由基金借款支付建設費用，出售土地還債，而嘉縣本就財政困難，希望基金由中央設立，縣府全力配合，然中央當時無相關單位願意配合。

嘉縣老年人口比例居台灣之冠，翁章梁宣布補助假牙政策，未來若當選縣長，將補助設籍滿1年，年滿65歲以上長者及55歲以上原住民假牙補助，全口活動假牙每人4萬元，半口活動假牙每人新台幣2萬元，部分活動假牙每人1.5萬元，製作後假牙保固期1年。

對此，吳育仁則發聲明批評，沒有排富條款的補助政見，有失社會正義及公正性，寧可犧牲更急迫需求，形同無差別買票，非常不應該。

823水災時任嘉義縣副縣長的吳芳銘提出「海綿城鄉治水，建立減災無災嘉園」方案，持續落實治水和防災配套的措施，把水患變水利，針對老人福利，吳芳銘提出「敬老好福利，長輩有活力」政策，主張明年敬老禮金369繼續發、茶水費提高至30元、年長者送老花眼鏡及補助假牙費政見，讓老人有錢花、吃得健康、看得清楚，健康有活力。

(中國時報)