饒提樂齡照護 劉拋南島願景

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪提出國際級南島文化園區，要將台東打造成為南島首都。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導
國民黨台東縣長參選人饒慶鈴（左二）16日參加卑南鄉重陽節活動，與老人家開心互動。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長參選人慶鈴16日提出「樂齡時間銀行」概念，希望有更多較年輕的老人家照顧年長、較不健康的老人；對手劉櫂豪舉行「南島首都、魅力台東」影片發布記者會，公布四大政見最後壓軸之南島首都願景及政策，打造台東為南島首都。

饒慶鈴出席卑南鄉重陽節活動，與老人家開心互動，她說，台東縣65歲以上長者約有15％，甚至有幾個鄉已超過25％，未來老人照顧的政策非常重要，她當選縣長，將增設全縣聚福食堂、文化健康站、社區關懷據點普及到每個村里，並擴充簡單的醫療、 衛生功能。

饒慶鈴也提出「樂齡時間銀行」構想，未來的照服方式，是讓初老者服務更年長者，的老人家，這個制度可以讓年輕人安心於更有經濟力的工作，及從事其他更繁重的老人照護工作。

另外，針對對手劉櫂豪所提台東縣65歲以上長者免費裝全口假牙，她個人也贊成，但她也以高雄市目前已因老人全口假牙福利政策拖垮財政為例，強調必須考量縣府的財政許可狀況下，才能開辦。

劉櫂豪則說，自己上小學的第一個好朋友就是卑南族人，在台東這塊土地上原住民不只是文獻，而是每個人生活日常的經驗與情感，把這些珍貴的事情當成寶藏，代代傳承，政府也有責任，把這些當成生命中重要的事情。他指出，在他推出的南島首都政見，規劃3個面向，第1個面向要傳承南島文化培力；第2個面向是向中央政府爭取成立國際級南島文化園區；第3個面向則是要加強南島語系國際交流。

(中國時報)

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