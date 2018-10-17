徐榛蔚8大政策 VS.劉曉玫12個更好

2018年10月17日 04:11 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

年底花蓮縣長選戰，將是藍綠大對決局面，國民黨籍參選人徐榛蔚提出8大政策方針，民進黨籍參選人劉曉玫則拿出12個「更好」主張大PK，頓成坊間熱議焦點。

徐榛蔚提出8大政策方針，包括交通網絡建設、城市美學營造、國際觀光行銷、青年返鄉就業、健全長照服務、厚植教育學習、深耕原民部落、新住民移民故鄉。企盼「以人為本」，全面建構活力、健康、幸福的花蓮。

徐榛蔚隨著先生前縣長傅崐萁耕耘花蓮18年來，深切感受到花蓮鄉親交通的不便性及軟硬體設施的不足，傅逐步扭轉「後山」花蓮的落後印象，並為花蓮締造許多「台灣唯一」的創舉，包括免費營養午餐、青年住宅、地方政府公費留學等政策，最近，她也在各項活動場合中，闡明「以人為本」接續維繫鄉親幸福的理念。

劉曉玫則以「勇敢改變」為訴求，提出12個「更好」，包括，更溫暖體貼的社會福利、更便利安全的交通建設、更創意好玩的花蓮觀光、更重傳統的原住民文化、更均衡發展的教育資源、更安全放心的治安環境、更蓬勃有活力的好景氣、更友善安心的青年創業、更包容開放的接納新住民、更美麗獨特的花蓮美學、更健全無憂的醫療照護、更優質響亮的限定農產品。

只是除了政見之外，劉曉玫始終以傅崐萁為對象，痛批傅沒有永續建設花蓮，而代理縣長蔡碧仲也以「百日革新」欽差大臣之姿進駐縣府，開始大玩方塊電玩老遊戲，猛拆傅崐萁以前建構的方塊，好讓劉曉玫這顆球有彈跳路徑，設法崩毀傅一手打造的江山。

(中國時報)