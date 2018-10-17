蕭淑芬保障名額 政治素人不容小覷

2018年10月17日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員第6選區（社頭、田中、二水）7人登記參選、應選4席，現任的蕭如意、劉景滄、許書維與蕭淑芬都拚連任，蕭淑芬是唯一女性的婦女保障名額，幾乎穩當選，其餘將面對前田中鎮長鄭俊雄、企業界人士陳正忠與擁有博士學歷的張源清挑戰，6人搶3席。

社頭、田中與二水3鄉鎮傳統政治版圖藍大於綠，2014年選出4席議員雖只有蕭如意是國民黨，但無黨籍的劉景滄與蕭淑芬，傾向也是偏藍，民進黨則只有許書維。

不過，本屆鄉鎮長與縣議員選舉以至2016年總統與立委大選後，選區的政治版塊開始有變化，藍綠勢力隨著原屬藍軍的田中鎮長謝文賢加入民進黨，成了55局面，即使謝文賢又已退出民進黨，但仍與綠營友好。

蕭如意、劉景滄、許書維與蕭淑芬都積極爭取連任，其中蕭淑芬因有婦女保障名額，可以「涼涼選」。民進黨原規畫增加提名1名女性參選，後疑因無人有意願，最後只提名許書維挑戰連任，只要綠營支持者集中火力，選情樂觀。

國民黨除提名蕭如意，也提名在地方經營紮根、曾連任兩屆田中鎮長的鄭俊雄，屆時兩人與被畫歸藍軍的劉景滄如何爭取藍營支持 ，勢必是激戰。

無黨籍陳正忠是在地知名綠能企業家，張源清則具有彰師大博士的背景，兩人以政治素人姿態加入選戰，雖沒有高知名度，但信心十足，實力不容小覷。

(中國時報)