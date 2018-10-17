美術館工程延宕 黃敏惠槓涂醒哲

對「黃規涂不隨」說法，嘉義市長涂醒哲回應，並無故意延宕，只是補足該有的民主程序。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導
嘉義市長參選人黃敏惠16日發表文化力政見，批涂醒哲「黃規涂不隨」導致市立美術館工程延宕至今。（張亦惠翻攝）

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠16日發表文化力政見，批市長涂醒哲「黃規涂不隨」，讓嘉義市民引頸期盼的嘉義市立美術館延宕3年。對此涂醒哲回應，當初上任時發現此案並無民意支持，蒐集各方民意，交由市議會多數決，並向中央爭取經費，補足民主程序部分。

黃敏惠昨日偕嘉義市議員張秀華、傅大偉舉行文化力政見記者會，黃敏惠指出，嘉義市立美術館的籌建，文化人引頸期盼，但在主政者「黃規涂不隨」的偏執下，延宕3年，又回到起點。

黃敏惠表示，嘉義市立美術館自2012年開始籌建，2014年選定舊菸酒公賣局為預定地，2014年底涂醒哲上任後另外選址，最後仍落腳舊菸酒公賣局，2016年才完成改建工程設計，2018年3月28日開工動土，預計2019年6月完工。傅大偉則說，要是沒有換址風波，動工日應已是啟用日。

涂醒哲回應表示，當初上任時雖已選址完成，但有多位議員提出反對意見，因此經過重新討論，以多數決完成表決，維持原址。另，他也發現此案無中央政府經費補助，再向政府爭取了至少千萬的經費，不僅可整修美術館，還能使軟硬體設施更完備。涂醒哲強調，並非刻意延宕，而是補足了民意、民主的程序。

(中國時報)

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