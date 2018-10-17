免費營養午餐 林姿妙喊做得到

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙提出免費營養午餐政策，盼能減輕家長負擔，16日宜蘭縣代理縣長陳金德批說：「天底下沒有白吃的午餐、該負擔的還是要負擔。」政策將造成財政負擔，但林姿妙強調，她有能力、也一定會完成免費營養午餐等政策。

林姿妙競選總部表示，選擇友善育兒環境，減輕家長負擔是林姿妙施政優先目標，解決少子化，也是友善育兒最基礎一步，羅東以前也沒有營養午餐跟書籍費免費，但是林姿妙確確實實做到了，強調「這就是能力！」

林姿妙強調，她一定能完成免費營養午餐等政策，由她來做，她有照顧基層與年輕夫婦的決心，就像行政院也提高育兒津貼的預算，希望選民有智慧，選擇願意承擔基層重擔的參選人。

陳金德指出，營養午餐應在不增加家長負擔下，由縣府編列預算或是找民間企業成立補助基金等方式，提高每餐增加5元的費用，讓營養午餐辦得更好，如果縣長參選人只想著「免費營養午餐」，根本是不適任、不夠資格擔任縣長。

陳金德表示，縣府每年約210億元經費，扣除人事費等必要支出後，每年只剩下大約15、16億元法定支出，如依林姿妙提出免費營養午餐及補貼學雜費，縣府每年大約要支出3.4億元，將造成嚴重排擠效應，影響縣民其他權益。

(中國時報)

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