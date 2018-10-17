苑裡鎮長選戰 議員、里長之爭

2018年10月17日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

下屆苑裡鎮長選舉因杜文卿即將任滿，選情將有全新的局勢，第3選區現任議員劉秋東與劉寶鈴皆不再競選連任，雙雙轉戰鎮長選舉，除了彼此角力外，還要面對同樣有政治背景的陳薈茗，戰況預料激烈。

連任2屆的現任苑裡鎮長杜文卿，投入通霄鎮長選戰，下屆苑裡鎮長有3人參選，劉秋東、劉寶鈴與陳薈茗都以無黨籍參選。其中陳薈茗為現任西平里長、「苑裡反瘋車」發言人，對環保、教育、農業等議題的努力有目共睹。

陳薈茗雖以無黨籍身分參選，但民進黨前立委、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻陪同登記，表態力挺，深受綠營的支持，似有意延續綠軍在苑裡的政治命脈。

另外，對地方事務熱心盡力的劉寶鈴，在這屆縣議員選舉中，以9662票全縣最高票當選，顯示深受通苑地區選民高度支持，加上丈夫張琦享為現任鎮民代表，夫妻皆積極為海線居民爭取權益，對於她投入鎮長戰場，無疑是加乘效益，但面對同樣為長期深耕地方事務的劉秋東，不無壓力。

劉秋東已連任3屆縣議員，曾任代表會主席與代表各1屆，對地方事務也瞭若指掌，認真服務的態度更是有口皆碑，過去皆以國民黨籍參選議員，但今年以無黨籍身分角逐鎮長寶座，似乎想攻破綠營在苑裡鎮的優勢，為國民黨插藍旗。

(中國時報)